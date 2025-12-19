Spektakularna glazbena večer: Jelena Rozga nastupa na adventskoj pozornici u Trogiru

Večeras nas očekuje spektakularna glazbena večer na Zimskoj Adventuri u Trogiru!

S početkom u 21:00 sat, na adventskoj pozornici u Trogiru nastupa jedna od najpopularnijih regionalnih glazbenica – Jelena Rozga. Publiku očekuje vrhunska produkcija, prepoznatljiva energija i hitovi koji garantiraju nezaboravnu atmosferu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Jelena Rozga, miljenica publike svih generacija, donosi večer ispunjenu emocijama, plesnim ritmovima i bezvremenskim hitovima koji redovito osvajaju vrhove top-ljestvica. Njezin nastup zasigurno će biti jedan od glazbenih vrhunaca ovogodišnje Zimske Adventure u Trogiru.

Zimska Adventura u Trogiru i ove godine potvrđuje status nezaobilaznog blagdanskog događanja, spajajući bogat glazbeni program, blagdansku atmosferu i jedinstveni ambijent povijesne gradske jezgre. Večerašnji koncert idealna je prilika za sve posjetitelje da uživaju u vrhunskoj zabavi i zajedničkom slavlju uoči blagdana.

Ulaz je slobodan, a dobra atmosfera – zajamčena.