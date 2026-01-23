Spektakularan prizor, aurora borealis nad Jadranom snimljena s Međunarodne svemirske postaje: Zašto iz Hrvatske najčešće vidimo crvenu svjetlost?

Tijekom snažne geomagnetske oluje prije nekoliko dana, posada Međunarodne svemirske postaje (ISS) snimila je spektakularan prizor polarne svjetlosti iznad Europe, uključujući i područje Jadranskog mora. Na snimci se jasno vidi zeleno-crveni luk aurore koji se proteže iznad gradskih svjetala Italije prema srednjoj i sjevernoj Europi.

Iako se aurora uobičajeno povezuje sa zelenom bojom, s geografskih širina poput Hrvatske najčešće je vidljiva crvena aurora. Razlog je u visini na kojoj nastaju pojedine boje. Crvena aurora javlja se na znatno većim visinama, iznad 200 kilometara, dok se zelena formira niže, između 100 i 150 kilometara iznad površine Zemlje. Zbog toga zeleni dio aurore iz naših krajeva najčešće ostaje ispod horizonta.

Samo tijekom iznimno snažnih izbačaja mase sa Sunca, poput događaja zabilježenog 19. siječnja, energija čestica dovoljna je da se zelena aurora pojavi i ispod crvene te postane vidljiva i iz srednje Europe, barem nisko nad sjevernim horizontom.

Na noćnim snimkama iz orbite vidljivo je i da su dijelovi Hrvatske i Bosne i Hercegovine djelovali tamnije, ponajprije zbog lokalne naoblake. Ipak, svjetlosno onečišćenje većih urbanih središta, uključujući Zagreb, i dalje je uočljivo, iako je veći dio grada, kao i Sljeme, bio prekriven oblacima.

Ovakvi rijetki prizori iz orbite dodatno naglašavaju koliko snažno Sunčeva aktivnost može utjecati na Zemljinu magnetosferu – i donijeti iznimne vizualne fenomene vidljive i s naših geografskih širina.