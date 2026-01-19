FOTOGALERIJA Ovo su prizori iznad Dalmacije

Snažna erupcija na Suncu i koronalni izbačaj mase (CME) usmjeren prema Zemlji potaknuli su izdavanje upozorenja na jaku geomagnetsku oluju razine G4 ("severe") za utorak, 20. siječnja, uz napomenu da bi se prvi "udar" mogao osjetiti već pri samom dolasku, kada su moguće i slabije razine (G1–G3).

U praksi to znači da se auroralni pojas može privremeno spustiti južnije, pa se logično otvara pitanje: može li se polarna svjetlost ukazati i iznad Hrvatske?

Uoči moguće pojave, ekipa Crometeo tima je izašla na teren i snimila večerašnje prizore iz Dalmacije.

Kada je "prozor" za auroru?

Prema najavama, CME je povezan s erupcijom 18. siječnja, a dolazak se očekuje od kasne večeri do ranih jutarnjih sati 20. siječnja. Prevedeno na našu vremensku zonu, najzanimljivije je u noći s ponedjeljka 19. na utorak 20. siječnja, osobito u drugom dijelu noći i prema jutru.

Drugim riječima: ako ćete pokušati "ulov", računajte na kasne sate i rano jutro, uz strpljenje i dozu sreće.

Kolike su šanse u Hrvatskoj – i gdje su najveće?

Za Hrvatsku je aurora i dalje rijedak ulov, čak i kad je oluja jaka. Upozorenje razine G4 povećava izglede, ali ne jamči vidljivost — puno ovisi o tome kako će se CME "posložiti" pri udaru, posebno o orijentaciji magnetskog polja (poznati "Bz"), što se pouzdanije zna tek u stvarnom vremenu.

Najbolje šanse (ako ih bude):

Sjever Hrvatske – tamne lokacije izvan gradova, s čistim pogledom prema sjevernom horizontu. U scenariju jačeg G3/G4, izgledi su umjereni.

Dalmacija i obala – izgledi su uglavnom niski do umjereni, ali ne i nepostojeći. Ako oluja "pogodi" jače, aurora se može pokazati kao slab crvenkast ili ružičast sjaj nisko nad sjevernim horizontom – često vidljiviji na fotografiji nego golim okom.

Mi smo večeras upravo zato snimali prizore iz Dalmacije s lokacija gdje se može dobiti što "čišći" pogled prema sjeveru, daleko od direktne rasvjete i odsjaja grada.

Što vam realno treba za dobar "ulov"?

Ključ je jednostavan: tama + pogled prema sjeveru + vedro nebo.

Evo kratke checkliste:

odmaknite se od javne rasvjete (polja, brda, rubna naselja, vidikovci)

nađite mjesto s otvorenim pogledom prema sjeveru (uzvišenje pomaže)

dajte očima 10–15 minuta da se priviknu na mrak

ako je aurora slaba, kamera na mobitelu u noćnom načinu zna "izvući" boje koje oko jedva registrira

Savjet za fotkanje (mobitel):

noćni način / duža ekspozicija

oslonite mobitel na ogradu/stativ (ili improvizirajte s ruksakom)

okrenite kadar prema sjeveru i snimite više pokušaja

