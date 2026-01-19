Noćas se očekuje snažna geomagnetska oluja: Aurora borealis mogla bi se pokazati i nad našim područjima

Snažna erupcija na Suncu i koronalni izbačaj mase (CME) usmjeren prema Zemlji potaknuli su izdavanje upozorenja na jaku geomagnetsku oluju (G4 – "severe") za 20. siječnja, uz napomenu da bi se "udar" mogao osjetiti već pri samom dolasku, kada su moguće i slabije razine (G1–G3). U praksi to znači da se auroralni pojas može privremeno spustiti južnije, pa se otvara pitanje: može li se polarna svjetlost ukazati i iznad Hrvatske.

Kada je "prozor" za auroru?

Prema NOAA/SWPC-u, CME je povezan s erupcijom 18. siječnja, a dolazak se očekuje od kasne večeri (američko vrijeme) do ranih jutarnjih sati 20. siječnja. Prevedeno na našu vremensku zonu, najzanimljivije je u noći s ponedjeljka 19. na utorak 20. siječnja, osobito u drugom dijelu noći i prema jutru.

Kolike su šanse u Hrvatskoj – i gdje su najveće?

Za Hrvatsku je aurora i dalje rijedak ulov, čak i kad je oluja jaka. Upozorenje razine G4 povećava izglede, ali ne jamči vidljivost — sve ovisi o tome kako će se CME "posložiti" pri udaru, osobito o orijentaciji magnetskog polja (zloglasni “Bz”), što se pouzdano zna tek u stvarnom vremenu.

Sjever Hrvatske (pogled prema sjevernom horizontu, tamna lokacija izvan gradova): izgledi su umjereni ako oluja ode prema jačem G3/G4.

Dalmacija i obala: izgledi su uglavnom umjereni do niski, ali ne i nepostojeći — u scenariju jače oluje aurora se može pokazati kao slab crvenkast "sjaj" nisko nad sjevernim horizontom, često vidljiviji na fotografiji nego golim okom.

Za fotografiranje i promatranje eventualne pojave aurore ključna je stvar jednostavna — naći tamno mjesto i imati čist pogled prema sjeveru. U Splitu se noćas očekuje vedro vrijeme, kao i u većem dijelu Dalmacije. U unutrašnjosti (primjerice u Zagrebu) prognoza ide u smjeru postupnog razvedravanja, ali uz vrlo hladno vrijeme i upozorenja na niske temperature.

Kako povećati šansu da je "ulovite"?

Najbolje prolaze lokacije: što dalje od javne rasvjete, s otvorenim pogledom prema sjeveru (uzvišenje često pomaže). Ako je aurora slaba, kamera na mobitelu u noćnom načinu zna “izvući” boje koje oko jedva registrira.