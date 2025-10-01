Spektakularan dron show obasjao splitsku Rivu uoči utrke Race for the Cure!

Točno u 20 sati, stotine dronova poletjele su s gata kod Lučke kapetanije i izdigli se iznad mora. Cijela splitska Riva zastala je na deset minuta kako bi svjedočila jedinstvenoj koreografiji nade, zajedništva i podrške ženama oboljelima od karcinoma dojke.

Na najljepšu vizuru našeg grada odlučili smo dodati dodati malo roze i time još jednom pozvati sve naše sugrađane, a i sve ostale u nedjelju na utrku koja svake godine pokaže najljepše lice Splita, pozvali su organizatori na nedjeljnu utrku.

Ovakav svjetlosni spektakl kojeg je gledala cijela Riva ne bi bio moguć bez donacije tvrtke Alpha Sagittarius d.o.o. koja je mjesecima pripremala sve detalje kako bi sve bilo savršeno.

Neki od nas su prošle godine sudjelovali trčeći, a ove godine smo presretni što smo na dodatan način mogli dati svoj doprinos ovoj hvalevrijednoj akciji, te na ovaj zanimljiv način pozvali što više ljudi da sudjeluju i budu dio ove predivne humanitarne priče. Kako nama za što ljepšu sliku na nebu treba što više dronova, tako za ovu akciju znači svaka vaša prijava, stoga se odazovite u što većem broju i budite jedan mali ružičasti piksel u ovoj predivnoj slici koju želimo poslati našim najpotrebitijim sugrađanima, te im na ovaj način pomoći u njihovom liječenju, rekao je direktor Alpha Sagittarius d.o.o. Đani Vrsalović.

Dron show je još jedan događaj Pink tjedna u Splitu, čiji vrhunac slijedi u nedjelju, 5. listopada u 11 sati, kada s Rive starta utrka i šetnja Race for the Cure – najveće svjetske manifestacije posvećene borbi protiv raka dojke za koju se možete prijaviti na www.raceforthecure.eu.