Spektakl: Zemlju od iskopa tek namjeravali prodati, Ivošević im otkrio da je odavno u - moru!

Praktički tehnička odluka o izmjenama Statuta domova za starije i nemoćne osobe u Splitu, na Lovretu, na Visu i u Makarskoj - više se neće tako zvati, iz naziva tih ustanova briše se onaj dio 'nemoćne', ubuduće su to domovi za starije osobe - usvojena je jednoglasno.

Kao uostalom i iduća, deseta točka dnevnog reda, o nabavi masenog spektrometra vrijednog 250 tisuća eura za NZJZ, rečeni Higijenski.

E, iduća je izazvala polemiku, službenog naziva 'Prijedlog odluke o prodaji viška iskopa mineralne sirovine na izgradnji supermarketa "Plodine" u Visu'.

- Ta sirovina je već u moru, na Visu. Ovo je sprdnja sa Županijom, ruganje s ovom državom! Gaženje po ovoj Skupštini.

Na vama je odluka da li želite dati sirovinu Plodinama, ili ćete provesti javno nadmetanje i možda za veći iznos kupiti? Već je to bačeno, tvrtka B-Kop je već to bacila u more, onečistila naš biser.

Neću uopće ulaziti u to kako netko može biti ovako slobodan da radi bez papira sve ovo. Pa molim da se ovo ne usvoji, da se provede javni natječaj i da barem pokušamo nešto dodatno zaraditi i tako pošaljemo poruku da se ne može raditi kako se hoće, da je ovo država sa svojim zakonima... - ponovno je u formi djelovao Bojan Ivošević.

Kratko podsjetio Ivoševića...

Priključio mu se Jozipović s konstatacijom kako ga je baš u pauzi 'nazvao jedan poduzetnik da bi on kupio za 400 tisuća eura taj kamen'...

Jure Bučević (HGS) samo je kratko podsjetio Ivoševića 'da smo ne tako davno glasali za jedan spomenik koji je već uklonjen', ali u konačnici Ivošević je izborio da predlagatelj povuče ovu točku s dnevnog reda! Najavljeno je raspisivanje natječaja za taj kamen i zemlju od iskopa, makar je sve to već u moru, uz prijavu Državnog inspektora, spomenuo je još Ivošević.