SPEKTAKL U SINJU Oduševljeni gledatelji uživali u natjecanju motornih pilota. Evo tko su pobjednici

Natjecanjem motornih pilota u preciznom slijetanju, koje se kao 6. Memorijal SZV sprovelo danas na sinjskom aerodromu, završeno je ovogodišnje obilježavanje 35. godišnjice osnivanja Samostalnog zrakoplovnog voda 4. brigade Zbora narodne garde.

Memorijal je kao i dosadašnjih godina organizirao Aeroklub Sinj koji nastoji i na ovaj sportski način održavati sjećanje i poštovanje prema pripadnicima prve ratne zrakoplovne postrojbe na samim počecima Domovinskog rata, koja je udarila temelje Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Na ovogodišnjem Memorijalu nastupilo je 23 motorna pilota sa 9 aviona a svaki pilot imao je pravo na tri naleta/pokušaja slijetanja u označena polja koja su mu se bodovala za konačni poredak.

Prvo mjesto osvojio je Marin Livajić iz aerokluba Sinj sa 100 kaznenih bodova, drugo mjesto pripalo je Nenadu Neši Deliću iz tvrtke Delić Air Pula sa 150 kaznenih bodova dok je trećeplasirani bio Igor Jajac iz aerokluba Split sa 350 kaznenih bodova.

Po završetku natjecanja grupa od 7 aviona izvela je počasni let iznad grada Sinja i njegove šire okolice nakon čega je slijedilo proglašenje i podjela nagrada te druženje uz prigodnu zakusku u objektu Boss.

"Ovogodišnji Memorijal bio je najbolji do sada po svim mjerljivim čimbenicima; brojnost sudionika, kvaliteta rezultata, sigurnost izvedbe i meteorološka situacija što dodatno potiče našu namjeru da natjecanje postane tradicionalno i međunarodno u narednim godinama. Ponosni smo na činjenicu da su naši članovi dali nemjerljiv doprinos u ratnom putu Samostalnog zrakoplovnog voda, 4. brigade HV i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva kao i daljnjem razvoju OSRH te vrlo rado pristupamo organizaciji i provedbi ovog jedinstvenog natjecanja, prvenstveno njima u čast a svima na sjećanje" rekli su iz aerokluba Sinj.

Organizator se zahvaljuje svim sudionicama a posebno na potpori Ministarstvu hrvatskih branitelja, Splitsko dalmatinskoj županiji, Zajednici sportskih udruga grada Sinja, Općini Otok, Općini Šestanovac te ostalim donatorima.