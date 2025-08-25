Spektakl u dolini Neretve. Real Madrid Foundation kamp stiže u Ploče

Nogometni klub Jadran Luka Ploče objavio je da će od 22. do 26. lipnja 2026. na Jadranovu biti domaćin Real Madrid Foundation kampa, prestižnog projekta jednog od najvećih nogometnih klubova na svijetu.

"S ponosom vas obavještavamo da ćemo na našem Jadranovu ugostiti Real Madrid Foundation kamp – projekt najvećeg nogometnog kluba na svijetu", poručili su iz kluba. Kamp je namijenjen djeci i mladima uzrasta od 6 do 17 godina, a organizatori ističu kako je program osmišljen da svakom polazniku pruži "jedinstveno nogometno i životno iskustvo".

"Veliko priznanje našem klubu"

Sudionike očekuje pet dana treninga sa službenim trenerima Real Madrida Foundation, po sat i 45 minuta dnevno, kao i komplet službene opreme – dres, šorc i štucne. Svi polaznici dobit će i službenu diplomu Real Madrid Foundation. Kotizacija za kamp iznosi 250 eura, a omogućeno je i plaćanje u tri rate: do 1. rujna 2025. (83 €), do 15. siječnja 2026. (83 €) i do 15. svibnja 2026. (84 €). Broj mjesta ograničen je na 75 do 150 sudionika, zbog čega se u klubu nadaju brzoj popunjenosti.

Kamp se organizira u suradnji s BFF Agencijom i glavnim predstavnikom Real Madrid Foundation za Balkan, Zlatkom Marićem. "Real Madrid Foundation kamp u Pločama je veliko priznanje našem klubu i našem gradu", naglasili su iz Jadrana. Mladi nogometaši imat će priliku trenirati u službenom programu Real Madrida, raditi s njihovim trenerima i ponijeti iskustvo koje će, kako poručuju organizatori, "pamtiti cijeli život".

Više informacija dostupno je na stranici www.frmclinicscroatia.com ili putem telefona +385 98 345 095 i +385 91 267 0043.