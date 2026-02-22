Spektakl na Poljudu: Jadran svladao megamomčad Mladosti pred 450 gledatelja

Vaterpolisti Jadrana svladali su Mladost rezultatom 12:10 u susretu 8. kola Prvenstva Hrvatske, odigranom na Poljudu pred oko 450 gledatelja.

Zagrebačka momčad u susret je ušla kao jedan od glavnih kandidata za vrh, no Jadran je od početka nametnuo ritam i kontrolirao veći dio utakmice.

Domaćin je poveo 2:0 pogocima Radana i Pejkovića, dok je prvi pogodak za Mladost iz peterca postigao Nagaev. Do kraja prve četvrtine Splićani su povećali prednost na 5:1, a važnu ulogu imao je vratar Marko Bijač, koji je već u prvoj dionici skupio nekoliko obrana.

U drugoj četvrtini Jadran je stigao do 6:1, ali se Mladost postupno vraćala u utakmicu. Bukić je sredinom druge četvrtine postigao prvi pogodak iz igre za goste, a serijom pogodaka Zagrepčani su smanjili zaostatak. Na poluvremenu je bilo 7:5 za Jadran.

Treću četvrtinu obilježilo je obostrano isključenje s pravom zamjene za Buljubašića i Zovića. U nastavku je Mladost uspjela izjednačiti na 8:8, no Jadran je u posljednjoj dionici ponovno preuzeo inicijativu.

Domaćin je serijom pogodaka Butića, Ćurkovića i Matkovića stigao do 12:9 nekoliko minuta prije kraja. Mladost je do kraja smanjila, ali Jadran je zadržao prednost i upisao pobjedu.

Najefikasniji kod Jadrana bio je Butić s četiri pogotka, dok je Bijač upisao 11 obrana. Kod Mladosti su se istaknuli Harkov s tri te Bukić i Nagaev s po dva pogotka.

JADRAN – MLADOST 12:10 (5:1, 2:4, 2:3, 3:2)

8. kolo Prvenstva Hrvatske, Split – Poljud

Publika: 450

Suci: Jakov Blašković, Andrej Franulović

Jadran: Bijač (11 obrana), Matković (2), Marinić Kragić, Radan (1), Butić (4), Pejković (1), Ćurković (2), Zović, Berehulak, Nemet, Fatović (2), Dužević, Čelar, Skejić.

Trener: Jure Marelja

Mladost: Ćosić, Bašić, Tončinić, Buljubašić, Radulović, Biljaka (1), Bukić (2), Lazić (1), Nagaev (2), Vrlić, Vukičević, Harkov (3), Čubranić (11 obrana), Lončar (1).

Trener: Zoran Bajić