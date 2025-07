SPEKTAKL KOJI SE NE PROPUŠTA Mladenci i gosti napustili pir i otrčali na Hipodrom

Rijeke ljudi slijevale su se kada je koncert završio. Sve ceste oko Hipodroma za čas je ispunilo pola milijuna Thompsonovih fanova. I nitko nije mario koliko će im trebati da stignu kući.

"Mi smo organizirali bus. Pedeset nas je došlo. Malo nam je malen bus, jer nas je ustvari više od pedeset. Ali pedeset nas se skupilo, ostali će vlakom ili kako već. Mi bismo mogli još jednom ovo", kaže Iva Marjanović iz Dugog Sela.

Prije polaska otpjevala se još pokoja pjesma. U isto vrijeme nastupila je treća faza zatvaranja prometa, što znači blokada tri mosta preko Save. Najsporije se kretala kolona preko srednjeg, Mosta slobode. Pa je policija postavila barikade s vozilima kako bi kontrolirala protočnost.

Uz pola milijuna ljudi koji su bili na koncertu - tisuće koje nisu imale kartu htjele su doći što bliže Hipodromu. Čak i oni koji nisu Thompsonovi fanovi, ovo su morali vidjeti.

"Fino je, friško je, slušamo muziku i baš je lijepo. Nije nam žao što nismo ušli ovdje ima više komfora", kaže Davor Drvar iz Zagreba.

"Dosta je ljudi i sve je mirno što je najvažnije. Dobar je duh zajedništva", rekla je Jasminkaka Vrenković iz Zagreba.

Znatiželjnika nije nedostajalo ni s druge strane Save. Nasip je izgledao kao tribina.

"Iskonsko što ljudi nose u sebi vjerojatno on dotakne. Vjerujem da je tu tajna njegovog uspjeha", rekla je Zvonimira.

"Ovi koji su mogli doći, a nisu došli ne vole to. Mislim da ne vole ni Hrvatsku čak. Zašto ne odu to poslušat? Domoljubne pjesme. Pa to ne postoji nigdje na svijetu"

Čak su i gosti iz obližnje svadbene sale izišli da dožive atmosferu.

"Ovo je događaj koji ne smijemo propustiti, iako je svadba. Ali ovo je događaj koji ne smijemo propustiti. I mladenci će doći, svi će doći", kaže Luka iz Zagreba za RTL.