Spasite život jednim činom: Pridružite se akciji darivanja krvi u Splitu

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Split, u suradnji s DDK PMF, organizira akciju darivanja krvi.
- Akcija će se održati 17. ožujka 2026. (utorak) od 11:00 do 14:00 sati. Mjesto održavanja je PMF, Ruđera Boškovića 33, Split.
Pozivamo sve ljude dobre volje da se pridruže i svojim plemenitim činom pomognu osigurati zalihe krvi za pacijente u KBC-u Split.
Krv mogu darovati sve zdrave osobe od 18 do 65 godina.
Unaprijed zahvaljujemo za svaku vašu zlatnu kap - objavili su iz GDCK.
