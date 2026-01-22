ŠPANJOLSKA – HRVATSKA 17-9: Barakude teško poražene, završile na 6. mjestu

Hrvatski vaterpolisti danas su od 20:30 igrale protiv Španjolske utakmicu za peto mjesto na Europskom prvenstvu u vaterpolu koje se održava u Beogradu. Barakude su pretrpjele težak poraz od 17:9, a Španjolci su ujedno bili bolji u svim četvrtinama (3:0, 4:2, 6:5, 4:2).

Najučinkovitiji igrač Hrvatske bio je Kharkov s 3 pogotka, Bukić s 2 pogotka, Biljaka, Butić, Fatović i Žuvela s 1 pogotkom. Na golu se istaknuo Marcelić s 4 obrane, a u sastavu su još bili vratar Bijač, Bašić, Burić, Lončar, Vrlić i Vukičević.

Ovo je jedan od najtežih poraza Barakuda još od Europskog prvenstva 2016. kada je Srbija bila bolja rezultatom 13:6. Srbi su nas svladali i u finalu Svjetskog prvenstva 2015., također sa sedam razlike, 11:4.