Španjolci: Barcelona želi dovesti Antu Budimira!

Budimir je ove sezone postigao 12 golova u 24 nastupa u La Ligi i Copa del Reyju

Barcelona navodno priprema ponudu od 10 milijuna eura za Antu Budimira, 34-godišnjeg napadača iz CA Osasune, kako bi ojačala svoj napad napadačem sposobnim za teške, obrambene utakmice.

Klub ga vidi kao taktičku opciju, a ne kao zajamčenog startera, nekoga tko može zadržati loptu, pobjeđivati ​​u zračnim duelima i iskoristiti druge šanse, pružajući alternativu u utakmicama gdje protivnici duboko stoje, a Barcelona ima problema s uobičajenom kombinatornom igrom.

Budimir je ove sezone postigao 12 golova u 24 nastupa u La Ligi i Copa del Reyju, što ga čini pouzdanim izborom za ovu specifičnu ulogu.

 

