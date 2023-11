SPALADIUM ARENA IDE NA PRODAJU! Kuzmanić za Dalmaciju Danas: "Za kupnju u ovom trenutku nismo zainteresirani"

Sudski vještak građevinske struke i procjene nekretnina Snježana Topić Biloglav procijenila je zgradu Spaladium arene korisne površine 31.000 m², odnosno tržišnu vrijednost prava građenja na 56,6 milijuna eura. Ova procijena je neophodna za daljnje postupanje koje će uslijediti za koji mjesec, a to je elektronska dražba. Prije toga će vjerovnici na ročištu stečajnog postupka tvrtke Sportski grad TPN dati svoje mišljenje o procijeni.

Četiri dražbe

"Rješenje o prodaji je doneseno u veljači ove godine. Vjerovnici će se očitovati o procijeni. Mogu se s njom i ne složiti i tražiti novo vještvo. Nema dileme hoće li se ići u prodaju ili ne. To je nekretnina na koju je upisano založno pravo. Sukladno odredbama Stečajnog zakona takva se nekretnina prodaje putem elektronske javne dražbe pred Finom. To su one četiri dražbe koja svaka traje nešto manje od tri mjeseca i na kojoj se svatko tko je zainteresiran i ima novac može prijaviti i licitirati. Rezultat koji bude", pojasnila nam je stečajna upraviteljica Natalija Mladineo.

Iz Banovine, na prvu loptu, nisu oduševljeni mogućnošću kupovine Spaladium arene. Dogradonačelnik Antonio Kuzmanić rezolutno je odbio mogućnost da se Grad Split javi na dražbu i "iskešira" 56,6 milijuna eura.

"Ovo je početna cijena. Vidjet ćemo kad će se dati na prodaju i za koliko. Za kupnju u ovom trenutku nismo zainteresirani, ne razmišljamo o tome. Po ovoj procijenjenoj vrijednosti sigurno ne. Bit će sigurno javne rasprave na tu temu, pa bi se moglo doć do stava koja bi cijena bila prihvatljiva ili ne bi možda bila niti jedna. Ali u svakom slučaju će o tome odlučiti Gradsko vijeće", rekao nam je Kuzmanić.

"Trgovačko‐poslovni centar nije izgrađen"

TPN Sportski grad d.o.o. (osnivači su Konzorcij tvrtki Konstruktor, Dalekovod i IGH) po ugovoru je dužan 2037.godine bezteretno predati objekte u trajno vlasništvo naručitelju Gradu Splitu i to u stanju potpune i kvalitetne raspoloživosti i funkcionalnosti. Što bi se reklo, 1/1. Pitanje je koji je smisao kupnje Arene od strane Grada prije tog roka.

"Trenutačna gospodarska uporabivost zgrade umanjena je radi neispunjenja uvjeta građevinskog oblikovanja planiranog kompleksa Lora. Trgovačko‐poslovni centar nije izgrađen, a predviđena izgradnja

i komercijalizacija sportske dvorane nije primjerena potrebama lokalne zajednice. Prema Izvješću o

obavljenoj reviziji 2015, Državnog ureda za reviziju 'organiziranje mnogobrojnih kulturnih, sportskih,

kongresnih i drugih manifestacija, nije u potpunosti ostvarivo zbog male sredine, kupovne moći stanovništva i financijske nemogućnosti da malobrojni športski klubovi zakupe športsku dvoranu'", jedna je od najbolnijih, razotkrivajućih konstatacija iz vještva.

Ostalo je još vještačiti opremu Arene.