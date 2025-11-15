SP 2026 donosi izazov: Hrvati neće puno spavati

Hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. kolo prije kraja kvalifikacija, pobjedom 3:1 nad Farskim Otocima u Rijeci. Time je potvrđeno prvo mjesto u skupini i izravni odlazak na najveći nogometni turnir, koji će se sljedećeg ljeta održati u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku.

Iako se prolazak Vatrenih slavi diljem zemlje, navijači već sada moraju računati na jedan praktični izazov – satnicu utakmica.

Utakmice u kasnim noćnim i ranim jutarnjim terminima

SP 2026. bit će najveće u povijesti: čak 48 reprezentacija, 104 utakmice i 16 gradova domaćina. No zbog vremenskih razlika i klimatskih uvjeta, velik dio susreta europski će gledatelji pratiti u neuobičajenim satima.

Prema procjenama svjetskih sportskih medija, koje čekaju samo potvrdu FIFA-e, grupna faza (11. – 27. lipnja) trebala bi imati četiri osnovna termina po srednjoeuropskom ljetnom vremenu:

18:00

21:00

00:00

03:00 ujutro

Utakmice iz gradova na zapadnoj obali SAD-a – poput Los Angelesa, San Francisca ili Seattla – mogle bi u Hrvatskoj počinjati i iza 5 sati ujutro.

Zašto se igra tako kasno?

Raspored je prije svega prilagođen zaštiti igrača. Da se termini određuju prema europskoj publici, neke bi utakmice u SAD-u i Meksiku počinjale u podne ili ranim poslijepodnevnim satima, kada temperature u gradovima poput Houstona, Miamija ili Dallasa nerijetko prelaze 40°C.

Uz to, domaćinstvo je raspoređeno u četiri vremenske zone, što dodatno otežava uniformiran raspored.

Konačni raspored tek nakon ždrijeba

Važno je naglasiti kako navedeni termini još nisu službeni. FIFA će objaviti točne satnice i raspored utakmica tek nakon ždrijeba skupina 5. prosinca u Washingtonu. Tada će biti poznati i gradovi u kojima će svaka reprezentacija igrati svoje utakmice, što će izravno utjecati na vrijeme početka susreta.

Do tada je jasno samo jedno: Hrvatska je ponovno među najboljima, a navijače čeka ljeto puno nogometa – i malo sna.