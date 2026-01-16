Solinski sportaši nižu vrhunske rezultate. Gradonačelnik Ninčević priredio prijem za istaknute sportaše Solina

U Domu kulture Zvonimir u Solinu gradonačelnik Dalibor Ninčević primio je uspješne sportaše grada Solina.

Iz Judo kluba Solin trener Dragan Crnov i judašica Lara Cvjetko ostvarili su iznimne rezultate.

Od našeg posljednjeg prijema sportaša početkom studenoga, trener Dragan Crnov i naša vrhunska judašica Lara Cvjetko ostvarili su niz velikih priznanja, a ministar Tonči Glavina nedavno im je uručio Državne nagrade za sport “Franjo Bučar” za 2025. godinu, najviše sportsko priznanje koje se dodjeljuje u Republici Hrvatskoj. Ovo priznanje potvrđuje njegov dugogodišnji doprinos razvoju hrvatskog juda, vrhunsku stručnost i predan rad sa sportašicama.

-Drago mi je što nas je Grad Solin primio te čestitam svim sportašima na nagradama koje su osvojili u prošloj godini. Imali smo iznimno tešku natjecateljsku godinu, skoro smo 200 dana na putovanjima, potrebno je jako truda, rada i odricanja te se veselimo svim narednim medaljama i natjecanjima, kazao je Crnov.

Početkom prosinca u hotelu Le Meridien Lav u Podstrani održan je županijski prijem najuspješnijih sportaša Splitsko-dalmatinske županije. Tom prilikom:

– Lara Cvjetko proglašena je sportašicom godine županije, a ženska ekipa Judo kluba “Solin” proglašena je najboljim klubom.

Dragan Crnov ponio je titulu najboljeg trenera Splitsko-dalmatinske županije.

Vrhunac godine uslijedio je 22. prosinca 2025. na Velikom danu hrvatskog sporta u Kristalnoj dvorani hotela The Westin u Zagrebu. U nazočnosti najviših državnih dužnosnika, Hrvatski olimpijski odbor po 32. put dodijelio je nagrade najuspješnijim sportašima, trenerima i sportskim djelatnicima.

– Lara Cvjetko proglašena je sportašicom godine Hrvatske, kao svjetski broj 1, viceprvakinja svijeta i vlasnica europske bronce

– Dragan Crnov proglašen je najboljim trenerom godine

-Nakon duge i zahtjevne sezone gdje nismo stali s treninzima i natjecanjima lijepo nam je došao ovaj period u kojem smo dobili dosta priznanja i nagrada. Bila mi je ogromna čast primiti nagradu Olimpijskog odbora koja je potvrda našeg rada, trenera i mene. Jako sam ponosna na naš radi treba nam malo vremena da nam to sve "sjedne" kako bi nastavili s daljnjim radom - kazala je Cvjetko.

Alfa i omega solinskog i hrvatskog streljaštva, Siniša Vitez, nedavno je primio jedno od najviših priznanja u hrvatskom sportu – nagradu Hrvatskog olimpijskog odbora “Matija Ljubek” za životno djelo. Ovim priznanjem potvrđen je njegov neizbrisiv trag u razvoju streljaštva, ne samo u Solinu nego i na nacionalnoj razini.

Kao dugogodišnji pokretač, trener i lider Streljačkog društva Dalmacijacement, Vitez je izgradio klub koji desetljećima nosi titulu najboljeg u Hrvatskoj. Pod njegovim vodstvom solinski strijelci redovito ostvaruju vrhunske rezultate na domaćim i međunarodnim natjecanjima.

U protekloj godini strijelci Dalmacijacementa ponovno su briljirali:

Petar Gorša

2. mjesto ekipno na Europskom prvenstvu u Osijeku

4. mjesto pojedinačno na Europskom prvenstvu u Osijeku

6. mjesto pojedinačno na Europskom prvenstvu u Chatearouxu u Francuskoj

3.mjesto tim Europska liga prvaka

1. mjesto pojedinačno, Prvenstvo Hrvatske zračnim oružjem

1. mjesto pojedinačno, Prvenstvo Hrvatske mk 60 ležeći

1. mjesto ekipno, 1.Walter Hrvatska liga 2024/2025

Josip Sikavica

2. mjesto ekipno na Europskom prvenstvu u Osijeku

11. mjesto pojedinačno na Svjetskom prvenstvu , Cairo u Egipatu

1. mjesto pojedinačno, Kup Hrvatske zračnim oružjem

1. mjesto ekipno, 1.Walter Hrvatska liga 2024/2025

1. mjesto ekipno, Kup Hrvatske 2024/2025

1. mjesto pojedinačno, Prvenstvo Hrvatske mk oružjem

3. mjesto Mix Grand Prix Ruše, Slovenija

Marta Zeljković

3. mjesto na Europskom prvenstvu u gađanju mk oružjem disciplina duet mix

5. mjesto na Europskom prvenstvu u gađanju mk oružjem disciplina trostav

1. mjesto pojedinačno Prvenstvo Hrvatske mk oružjem 50m puška trostav

1. mjesto Kup Hrvatske 2024/2025 zračna puška

3. mjesto Mix Grand Prix Ruše, Slovenija

Matea Omazić

12. mjesto pojedinačno na Svjetskom prvenstvu, Cairo, Egipat

1. mjesto pojedinačno, Prvenstvo Hrvatske mk oružjem 25m pištolj

1. mjesto, 1.Walter Hrvatska liga 2024/2025 zračni pištolj

1. mjesto Kup Hrvatske 2024/2025 zračni pištolj

Ivan Petričević

3. mjesto ekipno na Europskom prvenstvu, Chatearoux, Francuska

1. mjesto ekipno, 1. Walter Hrvatska liga 2024/2025

1. mjesto ekipno, Kup Hrvatske 2024/2025

Toma Tadić

1 .mjesto pojedinačno na Europskim igrama mladih, Skopje, Makedonija

3. mjesto pojedinačno na Europskom prvenstvu za mlađe juniore, Tallin, Estonija

1. mjesto ekipno na Europskom prvenstvu za juniore, Osijek

1. mjesto pojedinačno, Prvenstvo Hrvatske zračnim oružjem za mlađe juniore

1. mjesto ekipno, Prvenstvo Hrvatske zračnim oružjem za mlađe juniore

1. mjesto ekipno, 1. Hrvatska liga 2024/2025 zračnim oružjem

1. mjesto ekipno, Kup Hrvatske zračnim oružjem

Anna Ćukušić

3. mjesto ekipno na Europskom prvenstvu za juniore, Osijek Hrvatska

7. mjesto pojedinačno na europskom prvenstvu za juniore, Osijek Hrvatska

1. mjesto pojedinačno, Prvenstvo Hrvatske mk oružjem za juniorke

1. mjesto ekipno, Prvenstvo Hrvatske zračnim oružjem za mlađe juniore

1. mjesto ekipno, Prvenstvo Hrvatske mk oružjem za seniorke

2. mjesto pojedinačno, Prvenstvo Hrvatske zračnim oružjem za juniorke

1. mjesto pojedinačno, Prvenstvo Hrvatske mk oružjem za mlađe seniorke

1. mjesto ekipno, 1. Liga Hrvatske zračnim oružjem 2024/2025

Ema Bračanov

3. mjesto ekipno na Europskom prvenstvu za juniore, Osijek

1. mjesto ekipno, Prvenstvo Hrvatske zračnim oružjem za mlađe juniore

3. mjesto pojedinačno, Prvenstvo Hrvatske mk oružjem za juniorke

1. mjesto ekipno, Prvenstvo Hrvatske mk oružjem za seniorke

1. mjesto ekipno, 1. Liga Hrvatske zračnim oružjem 2024/2025

Predsjednik Kick boxing kluba “Thunderman Gym”, Siniša Andrijašević, istovremeno je glavni trener kluba i legenda hrvatskog borilačkog sporta. Kao bivši amaterski i profesionalni europski i svjetski prvak, ostavio je neizbrisiv trag u kickboxingu i full kontaktu. Kao predsjednik i trener, Andrijašević vodi klub koji kontinuirano usmjerava uspješne borce. Pod njegovim vodstvom klub ostvaruje vrhunske rezultate na domaćim i međunarodnim natjecanjima.

Članovi kluba tajlandskog boksa Thunderman Gym Solin, pod njegovim vodstvom, ostvarili su izvrsne rezultate na Europskom prvenstvu u Tajlandskom boksu za mlade uzraste u Ateni. Osvojili su zlato i srebro.

"Solin je bogat mladim vrhunskim sportašima"

Zlatom su se okitio Dragan Dužević Topić u kategoriji u kategoriji mladi junior +81 kg, koji je u finalu pobijedio predstavnika Albanije.

Mlađa kadetkinja Ema Grubić je osvojila srebrenu medalju, u konkurenciji do 52 kg. Mlada Solinjanka je u finalu pobijedila domaću natjecateljicu iz Grčke.

Prijemu su nazočili i predsjednik Hrvatskog saveza tajlandskog boksa Marijo Franić, višestruki prvak Hrvatske u kick boxingu, thai boxingu i prvak bivše države u full contactu i Team Manager Darijo Jurišić.

- Jako smo ponosni na suradnju svih dionika u klubu i savezu. Imamo 73 medalje u proteklim godinama, a bit ćemo olimpijski sport u dogledno vrijeme. Jako puno vrhunskih sportaša je u našem savezu s vrhunskim rezultatima. Jako nam je drago što imamo i mlade snage, a podrška Grada Solina nam jako puno znači, ne samo nama nego i svim našim sportašima - kazao je Mario Franić.

Trenutačno najbolji hrvatski kikboksač teške kategorije, Antonio Plazibat, 2025. se nakon duže pauze uzrokovane teškom ozljedom lakta vratio u vrhunski ring na Glory Collision 8 u Arnhemu. Uvjerljivom pobjedom nad opasnim Alžircem osigurao je mjesto na prestižnom turniru osmorice, koji će se održati 7. veljače u istom gradu. Ovim nastupom Plazibat je ponovno potvrdio svoj status jednog od najjačih u svjetskom kickboksu.

Pero Jukić član je Rukometnog kluba „Solin“ te hrvatske rukometne reprezentacije gluhih. Početkom 2024. godine postao je i trener RK Solin.

Pero je ujedno i važan član rukometne reprezentacije gluhih, koja iz godine u godinu ostvaruje nevjerojatne rezultate. U studenom 2025. godine u Tokiju hrvatska rukometna reprezentacija gluhih obranila je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama gluhih, osvojivši tako šesti put u povijesti olimpijsko zlato. U finalnoj utakmici Hrvatska je svladala reprezentaciju Njemačke rezultatom 30:23, čime je obranjen naslov osvojen tri godine ranije u Brazilu. Ovo zlato ujedno je i deveto deflimpijsko odličje hrvatskih rukometaša – uz šest zlatnih medalja, osvojili su srebro u Kopenhagenu 1997. godine te dvije bronce u Sofiji 1993. i Samsunu 2017.

- Iznimna mi je čast primiti sve sportaše grada Solina. Ovo primanje smo mogli napraviti i početkom blagdana ali smo namjerno odugovlačili kako bi svim sportašima podarili onoliko pažnje koliko i zaslužuju. Ovakav prijem i onaj u studenom pokazuju kako je grad Solin bogat mladim ljudima, vrhunskim sportašima koji iz dana u dan nižu zavidne rezultate. Vjerujem kako ćemo u narednom periodu imati više olimpijskih medalja - naglasio je gradonačelnik Dalibor Ninčević.