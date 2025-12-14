Solin upalio treću adventsku svijeću – svijeću radosti

Na treću nedjelju došašća u Solinu je, nakon večernje svete mise, upaljena treća adventska svijeća – svijeća radosti, poznata i kao pastirska svijeća. Paljenje je održano uz molitvu, blagoslov i božićne pjesme.

O svemu je izvijestio gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević, uputivši poruku sugrađanima da u ovom razdoblju došašća šire nadu i prenose radost na ljude oko sebe.

Posebno je naglasio važnost solidarnosti i pažnje prema onima kojima je najteže.

"Dragi sugrađani, širimo nadu i prenosimo radost na sve oko nas, posebno nastojmo u ovo vrijeme došašća unositi radost u živote onih koji su bolesni i trpe na različite načine", poručio je Ninčević.