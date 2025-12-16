Solin ulaže u mlade: Gotovo 240 stipendija za izvrsne učenike i studente

U prostorijama Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin, upriličena je svečana dodjela stipendija i potpora učenicima i studentima s područja Grada Solina koji su temeljem Zaključka o izboru učenika i studenata – korisnika stipendije za školsku/akademsku godinu 2025./2026. ispunili uvjete.

Prije same podjele stipendija, gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević pozdravio je sve okupljene te izrazio zadovoljstvo brojem stipendista.

"I ove godine u predblagdansko vrijeme odlučili smo podijeliti stipendije učenicima i studentima s područja Solina. Skoro 240 stipendista temeljem svoje izvrsnosti ostvarilo je pravo na stipendiranje u školskoj/akademskoj 2025./2026.godinu. Posebno me veseli što smo mislili na sve, i one koji su temeljem svoje izvrsnosti zaslužili pravo na stipendiju i one koji se školuju i obrazuju za deficitarna zanimanja kao i učenike i studente s invaliditetom te postdiplomce - uglavnom, sve kategorije naših mladih sugrađana. Važno je istaknuti kako ovo njima nije nikakav dar ili poklon, nego priznanje za njihov rad, izvrsnost i trud koji ulažu za svoje školovanje. Na nama u Gradu je da stvaramo uvjete kako bi oni svoje potencijale mogli razvijati", kazao je Ninčević.

Nina Vrdoljak, učenica V gimnazije "Vladimir Nazor" ističe kako joj je stipendija motivacija za daljnji rad.

"Učenica sam 4. razreda, i stipendija jako dobro dođe, kako financijski tako i kao motivacija u radu. Ideja o stipendiranju je hvalevrijedna i ja ju koristim već drugu godinu, a vjerujem kako će dobro doći i na fakultetu ako nastavim zadovoljavati uvjete", kazala je Nina.

Student farmacije, Mario Marić, pojašnjava kako će stipendija financijski pomoći obitelji, a on će s njom financirati nabavu materijala koji mu je neophodan za učenje.