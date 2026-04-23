Solin nudi sezonski posao mladima: Prijave za Prometnu jedinicu mladeži do 5. svibnja

Grad Solin raspisao je natječaj za prijam u Prometnu jedinicu mladeži za 2026. godinu. Posao uključuje nadzor prometa u mirovanju i upravljanje prometom na raskrižjima na području grada Solina.

Prijaviti se mogu učenici srednjih škola (16+ godina) i studenti, primjereni u učenju, ponašanju i radu, uz obaveznu potvrdu liječnika o zdravstvenoj sposobnosti.

Razdoblje rada: 15. lipnja – 15. rujna 2026. (studenti) / 1. srpnja – 1. rujna 2026. (učenici)

Rok za prijave: od 27. travnja do 5. svibnja 2026.

Prijave i dokumentacija dostavljaju se na adresu: Grad Solin, Upravni odjel za razvoj i komunalno gospodarstvo, Stjepana Radića 42, Solin ili elektroničkom poštom na: pisarnica@solin.hr

Nepotpune prijave i prijave izvan roka neće se razmatrati.