Solin dodijelio stipendije za 238 učenika i studenata, dvorana bila premala za sve njih

Večeras je dvorana Doma kulture Zvonimir doslovno bila premalena za sve učenike i studente koji su svojim radom, trudom i upornošću zaslužili stipendiju Grada Solina.

Solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević i njegov zamjenik Davor Mikas uručili su rješenja za čak 238 učenika i studenta.

"Upravo zato smo još lani povećali iznose stipendija za gotovo 30%, pa se mjesečni iznosi stipendija danas kreću od 100 do 150 eura, ovisno o kategoriji. Grad Solin će kroz ovaj program u razdoblju od deset mjeseci ukupno izdvojiti 279.600,00 eura.

Posebno mi je važno istaknuti da mislimo na sve: stipendije dodjeljujemo najuspješnijim učenicima i studentima, onima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, poslijediplomcima, kao i učenicima i studentima s invaliditetom.

Stipendije nisu dar – one su priznanje vašem odricanju i izvrsnosti. Na nama je obveza da vas pratimo, podržimo i stvaramo uvjete da svoj puni potencijal razvijate upravo ovdje, u svome gradu.

Večeras ste još jednom pokazali da Solin itekako ima na koga biti ponosan", poručio je Ninčević.