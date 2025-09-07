Soldić lakoćom prošao kroz legendu poljskog boksa! Pogledajte novi ‘Robocopov‘ nokaut

Tijekom sinoćnjeg FNC ludila i Delijinog debija u UFC-u, ostali smo vam dužni izvijestit vas o nastupu Roberta Soldića. Hrvatski MMA borac dobio je odobrenje ONE Championship organizacije za boksački nastup pod okriljem poljske FAME organizacije, piše FightSite.

Svi dobro znamo kako Soldić u Poljskoj uživa ogromnu popularnost, a ova poljska organizacija dovela je Soldića da predvodi event borbom protiv Tomasza Adameka. Ako imalo poznajete boks, Tomasza Adameka ne treba posebno predstavljati. No, za one kojima je Adamek nepoznanica, istaknut ćemo nekoliko crtica iz njegove karijere.

Adamek je profesionalni boksač iza kojeg je 61 nastup. Čak 53 pobjede upisao je Adamek, od čega 31 nokautom, a samo šest puta je gubio kao profesionalni boksač. Tijekom svoje sjajne karijere, Adamek je osvajao svjetsku titulu u dvije različite težinske kategorije. Bio je WBC-ov svjetski prvak u poluteškoj kategoriji (-79 kg), a IBF-ov titulu svjetskog prvaka držao je u kruzer kategoriji (-90,7 kg). BoxRec ga rangira kao trećeg najvećeg poljskog boksača u povijesti.

Tomasz je posljednjih devet godina karijere odradio kao teškaš, a između ostalog, boksao je 2011. godine i protiv Vitalija Klička, ali izgubio je tehničkim nokautom u desetoj rundi. Roberto Soldić trebao je znatno manje rundi za nokautirati Adameka. Naime, "Robocop" je to napravio već u drugoj, ali treba ipak istaknuti kako je Soldić boksao protiv 48-godišnje verzije Tomasza Adameka, a Poljak je posljednji profesionalni boksački meč odradio još 2018. godine. Nakon toga je nastupao u egzibicijama, kao recimo u onoj prošlogodišnjoj kada je porazio Mameda Khalidova tehničkim nokautom na KSW-ovom eventu.

Soldić koji je u naponu snage bez većih problema porazio je legendu poljskog boksa. Prva runda protekla je u ispitivanju snaga, a nešto bolje udarce zadao je Soldić i brzo je preuzeo inicijativu. Već u drugoj rundi Soldić dodaje gas i lijevim krošeom šalje Adameka u nokdaun. Poljak se vratio na noge, ali brzo ga Soldić ponovo šalje na pod i sudac prekida meč.

Former KSW double champ Roberto Soldic KO’d former WBC, IBO, The Ring & IBF world boxing champ Tomasz Adamek. Now has a boxing record of 5-0, 5 KO. Could be a force in the crossover boxing world. A fight with Jake Paul would actually be insane.pic.twitter.com/QIY7sAafWa — Alan Murphy (@AlanMurphyMMA) September 6, 2025

Robert inače ima boksačkog iskustva iza sebe i odradio je četiri meča kao profesionalni boksač (4-0). Borba protiv Adameka neće mu se pisati u profesionalni "score", jer radilo se o egzibiciji. Nakon što je porazio Adameka, Soldić je iskazao želju da boksa protiv Jakea Paula. Nismo sigurni koliko je Soldić interesantno ime Paulu, ali uvjereni smo kako bi mu pružio bolji otpor od svih ostalih MMA boraca s kojima je Paul dosad boksao.