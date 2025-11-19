"Sokol – Nezaustavljiv kao sudbina": Film o heroju koji je nadahnuo Hrvatsku i oborio rekorde

Dokumentarni film “Sokol – Nezaustavljiv kao sudbina” redatelja Eduarda i Dominika Galića nastavlja osvajati hrvatsku publiku na više razina — i brojkama i emocijama. Već prvog vikenda prikazivanja u distribuciji Duplicata film je pogledalo 6.884 gledatelja, čime je ostvario najbolje otvaranje hrvatskog dokumentarnog filma ikad, ali i najbolje otvaranje svih dokumentarnih filmova u Hrvatskoj.

Snažan interes nagovijestila je i svečana premijera u Kaptol Boutique Cinema u Zagrebu, održana u tri dvorane ispunjene uzvanicima i publikom koja je već tada mogla naslutiti da je riječ o filmu koji će ostaviti trag.

Emocionalni putopis koji počinje u Splitu, a završava u Vukovaru

U autorskom dojmu kojeg donosi Jure Pepur, film postaje mnogo više od dokumentarca: on je okidač za osobno putovanje u kojem se preispituju sreća, zahvalnost, gubitak i vrijednosti koje u svakodnevici olako zaboravljamo.

Autor priče film smješta u atmosferu splitske jeseni — u šetnju koja izgleda kao prizor iz tuđih, sretnijih godišnjih doba. Ta toplina i prividna lakoća života stoje u snažnom kontrastu s onim što je Velimir Đerek Sokol pokušavao zaštititi: slobodu koja danas izgleda samorazumljiva, ali koja je izborena žrtvom, patnjom i hrabrošću.

Film prikazuje Velimira kao čovjeka kojem materijalno “sve” nije predstavljalo ništa u trenutku kad je počeo Domovinski rat. Dok su drugi tragediju gledali kao nešto daleko, on je osjećao duboku osobnu obavezu. Vukovar, koji je simbolizirao stradanje, za njega je postao simbol prkosa, moralne odluke i neodustajanja.

Njegova odluka bila je neshvatljiva iz današnje perspektive, ali istinska hrabrost često jest neshvatljiva. Upravo zato film snažno odjekuje kod mlađih generacija — onih koji nisu doživjeli rat, ali kojima je iskreno dano da se zapitaju što bi oni učinili.

Osmijeh kao oružje u paklu

Pepur ističe ono što se u filmu možda najviše urezuje u pamćenje:

Sokolov osmijeh.

On nije bio prkos zbog prkosa, nego svjetlo za suborce, vodilja koja je prkosila ruševinama, smrti i beznađu.

U tim trenucima osmijeh je bio čin otpora. I dokaz da život, koliko god tužan bio, uvijek može biti prekrasan.

Autori Galić napominju kako su se, zahvaljujući dubokom poznavanju tematike Vukovara, usudili rekonstruirati igrane scene u stvarnim povijesnim okruženjima koristeći umjetnu inteligenciju. Iako taj pristup nije uobičajen, u ovom slučaju stvara snažan most između povijesti i suvremenog gledatelja.

AI u filmu nije gimmick — već alat koji omogućuje prikaz onoga što je bilo nemoguće snimiti.

Film tako ne govori samo o prošlosti, već i o sadašnjosti i budućnosti, o načinu na koji se odnosimo prema slobodi koju živimo i ljudima koji su je stvorili.

Najpotresniji trenutak: “Sine moj, jesu li ti teške čizme?”

Među mnogim emotivnim trenucima, posebnu težinu nose ispovijesti Velimirove majke i sestre.

Zadnji telefonski razgovor — obična, nježna majčina briga, pitanje koje odzvanja kroz cijelu dvoranu — pretvara se u najdublju bol.

Taj detalj ostavlja publiku bez daha i podsjeća da rat nikada nije samo priča o vojniku, nego i o obitelji koja čeka, strahuje i živi između kratkih trenutaka nade.

Film ne romantizira rat — on naglašava odluku.

Tugu koja se pretvara u hrabrost.

Život koji se podiže iznad straha.

Čovjeka koji nikad nije tražio zahvalnost.

Pepur naglašava kako gledanje filma mijenja način na koji doživljavamo i najbanalnije trenutke svakodnevice. Nakon izlaska iz kina, sve djeluje važnije, stvarnije. Jer sve što danas živimo — mnogima je nekada bio nedostižan san.

Rekordi, emocije i trajna poruka

Distribucijska kuća Duplicata ističe da film nastavlja postavljati nove standarde u domaćoj kinematografiji.

Za Galiće, priča o Sokolu je:

“Priznanje svima koji su svojom hrabrošću utkali slobodu u temelje naše domovine.”

Publika je to prepoznala.

“Sokol – Nezaustavljiv kao sudbina” nastavlja se prikazivati u kinima diljem Hrvatske, pozivajući gledatelje da se prisjete, promisle i zahvaljuju — ne samo danas, na godišnjicu pada Vukovara, nego uvijek.