ŠOKANTNO OTKRIĆE O MATTHEWU PERRYJU I NJEGOVIM POSLJEDNJIM DANIMA "U spavaćoj sobi bilo je svega..."

Nakon što je gotovo dva mjeseca od njegove smrt napokon objavljen obdukcijski izvještaj, koji je otkrio kako je u tijelu holivudskog glumca pronađen ketamin, sada su na površinu izašle još neke stvari vezane uz posljednje dane Matthewa Perryja, javlja tportal.

"Bio je ljut i zao"

Nalaz autopsije o smrti Matthewa Perryja otkrio je kako je zapravo holivudski glumac proveo svoje posljednje dane života. U izvješću, koje je na uvid Page Six dobio prošlog tjedna, stoji kako je Perryjeva prijateljica izjavila kako je on bio 'ljut i zao' u tjednima prije smrti i to iz jednog razloga - jer je uzimao injekcije testosterona.

To je potvrđeno i u obdukcijskom nalazu u kojem stoji kako je omiljeni Chandler Bing iz 'Prijatelja' u tijelu, osim nevjerojatne količine ketamina pomiješanog s opiodnim lijeko buprenorfinom, a koji se koristi za ublažavanje boli i pomaže kod ovisnosti o opiodima, uzimao Tammoxifen za mršavljenje, lijekove protiv dijabetesa i nikotinske lizalice.

Ovo posljednje i ne čudi jer je prije svoje smrti Matthew Perry odlučio prestati pušiti jer je, kako je otkrio njegov pomoćnik, do tada pušio oko dvije kutije cigareta dnevno.

Izvješće medicinskog istražitelja dodatno je potvrdilo koliko se Matthew Perry oslanjao na propisane lijekove, ali i na lijekove bez recepta.

"U spavaćoj sobi njegovog pomoćnika bilo je više otvorenih, praznih, ali i napola punih bočica s lijekovima prepisanih preminulom, kao i lijekovi bez recepta, vitamini, probavna pomagala i posude pune raznih tableta, kapsula, bombona te menta za dah", stoji u izvješću.

"Vjerojatno se ovdje radi o rekreacijskoj upotrebi ketamina"

U glumčevoj kupaonici bila su sredstva za pomoć kod probave i sredstva za ispiranje usne šupljine. Iako je prije smrti, zbog depresije, redovito primao infuzije ketamina, izvješće otkriva kako je ketamin pronađen u njegovom tijelu 'došao drugim putem'. Tome u prilog ide i podatak da je posljednju infuziju primio tjedan i pol prije smrti, a zna se da je ketamin u krvi vidljiv tek tri do četiri sata od uzimanja.

"Vjerojatno se ovdje radi o rekreacijskoj upotrebi ketamina", rekao je dr. Bankole Johsnon, jedan od najboljih neuroznanstvenika na svijetu za Page Six i dodao: "Bilo bi upitno dati ketamin nekome tko već koristi buprenorfin. To bi bio pravi recept za katastrofu."

Inače, Perry je još u svojim memoarima napisao kako nije bio oduševljen time što je morao koristiti ketamin, jer bi se nakon njega "često osjećao kao da umire".

"Uzimanje K-a je kao da te udare u glavu ogromnom, sretnom lopatom, no mamurluk je bio teži. Ketamin nije bio za mene", stoji u memoarima.

Ono što je nevjerojatno je da je Perry zapravo trebao biti bez infuzija ketamina, što je potvrdio i njegov anesteziolog koji je rekao kako mu više nisu bili potrebni tretmani jer je "njegova depresija bila u redu", prenosi tportal.