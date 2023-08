Šokantna ispovijest Frajli: "Lidija Samardžija nam je bila kao obitelj. A sad koristi Gibonnijevo ime da bi nas ucjenjivala"

Ovih dana medijima se proširila priča o višegodišnjim poslovnim problemima nastalim između članica grupe The Frajle i menadžerice Lidije Samardžije.

Članice Frajli (Nataša Mihajlović, Jelena i Nevena Buča) Samardžiju su optužile za "zlostavljanje" i "miniranje poslova", dok Samardžija sve to negira i tvrdi da je sve radila u skladu sa zakonom.

Ovaj "medijski ping-pong" trajao je nekoliko dana, a kako to i inače biva, u jednom se trenutku stvorio svojevrsni "overload" informacijama, što neminovno dovodi do kakofonije u kojoj je teško razaznati tko pije, a tko plaća. Upravo smo zato odlučili porazgovarati s članicama Frajli kako bismo dobili presjek situacije i odgovore na neka pitanja koja dosad nisu postavljena.

Nakon što su u medije došle i tužbe prošarane člancima zakona, brojna prepucavanja i novi likovi, možda je dobro podsjetiti čitatelje kako je sve ovo započelo?

Sve je počelo 2020. godine u vrijeme globalne pandemije uzrokovane koronavirusom. S našom do tada menadžericom Lidijom Samardžijom surađivale smo godinama. Kad smo u jednom trenutku inzistirale da dobijemo na uvid sve izvještaje i ugovore o našim nastupima, podaci o financijama koje smo dobile nisu se poklapali.

Shvaćamo da nas je Lidija prevarila, oštetila… Tražimo objašnjenja koja rezultiraju njezinim bijesom. Tada prekidamo s njom suradnju. Ubrzo potom saznajemo da je Lidija Samardžija samoinicijativno pripisala svojoj firmi Cepelin Media d.o.o. iz Zagreba vlasništvo nad svim dotadašnjim albumima grupe The Frajle, uključujući i prva dva albuma koja su nastala prije naše suradnje s njom, a što je zapravo danas i predmet spora u sudskim postupcima.

U kojem je trenutku u vašem poslovnom odnosu sve pošlo po krivu?

Kada smo saznale što sve Lidija Samardžija radi bez našeg znanja i dopuštenja, kada smo shvatile koliko smo oštećene, bile smo šokirane njezinim postupcima, tražile smo hitan prekid suradnje. Tada počinju maltretiranje i prijetnje. Lidija nam poručuje da su Frajle bez nje nitko i ništa, da će nas maknuti sa scene iz osvete, zatvoriti nam sva vrata, gdje god može.

Lidija Samardžija tvrdi da je Cepelin Media legalni nositelj prava. Kako je došlo do toga da ta prava iznenada i/ili bez vašeg znanja prijeđu na nju?

Gospođa Samardžija nema naša tri potpisa, Jelene i Nevene Buče i Nataše Mihajlović, kao ni našu suglasnost, pristanak i odobrenje za takvo nešto, zato je i tužena!

Naša odvjetnica Vanja Jurić predala je kaznenu prijavu nadležnim organima. Vi za kaznenu prijavu morate imati ozbiljne dokaze, i to po više osnova: zlouporaba povjerenja, prevara u gospodarskom poslovanju, utaja i povreda drugih autorskih srodnih prava.

Gospođa Samardžija jako blisko i dalje surađuje sa svim glazbenim institucijama u Hrvatskoj, ona je i član Udruge menadžera, bliska s institucijama za autorska prava i zaštitu umjetnika. Kakav paradoks!

Ovo vaše pitanje odlično je pitanje za ZAPRAF; s kojim papirima je ona to mogla sve sebi prepisati, a pitanje je i za Croatia Records s kojim vjerodostojnim papirom je ona prodala njima naše albume? Ovo je doista nečuveno. Nitko od ovdje navedenih za takvo nešto nema suglasnost niti potpise nas Frajli.

Je l' možete sad shvatiti o kakvoj se tu prevari i kaznenom djelu radi? Otkad smo izašli u medije s ovom pričom, razni akteri koji su pogriješili sad nas pokušavaju kontaktirati “ispod žita” kako bismo ušutjeli i prestali u javnost iznositi sve ove pojedinosti, da će se sve riješiti, mnogi se sad ispričavaju da su dovedeni u zabludu, da im je Lidija lagala, no nama ne pada na pamet pristajati na nikakve kompromise.

Naša bivša menadžerica nas je pokrala, to je sad već svima jasna činjenica, a mi samo tražimo da nam se vrati ono što nam je ukradeno. Smatramo da mora prestati maltretiranje nas i naših suradnika.

U čemu je bila vaša pogreška prilikom sklapanja ugovora sa Samardžijom? Na što ste trebali obratiti pažnju, a niste?

Sa Samardžijom nismo imale ugovor, već punomoć o zastupanju na određeno vrijeme. Mi nikada nismo opovrgavale njezin učinak i djelovanje u našoj karijeri. Vjerovale smo joj beskrajno kad smo počele suradnju. Činilo se da se radi o ženi koja punim srcem radi svoj posao i beskrajno smo joj bile zahvalne za sve. Bile smo kao obitelj dok nismo shvatile koliko nas iskorištava.

Ona ide redovno na mise, jedna pobožna i skromna žena naizgled, kako nam se u početku predstavljala. Kada je netko toliko privržen Crkvi i predan svom poslu, nećete mu tražiti baš svaki papir na uvid.

Mi smo umjetnici i drugačije percipiramo sve to. Idemo srcem i ogromnim povjerenjem u showbiznis. Jedno takvo menadžersko ime koje vodi Gibonnija i u svojoj karijeri ima velika imena; ne očekujete da ćete biti prevareni i iskorišteni. Sada smo itekako naučile veliku lekciju. U kaznenoj prijavi i jest i stavka zlouporabe povjerenja, što smo sve naveli.

Kad ste uopće doznali da je ona nositelj prava i je li uopće nositelj?

Po zatraživanju dokumentacije kao i financija sa streaming servisa, Lidija Samardžija mijenja odjednom priču od našeg u moje. Nejasno je kako je ona registrirala albume na sebe bez ijednog papira i naše suglasnosti, tj. Vjerodostojnog dokumenta u ZAPRAF-u.

Šokirane ovim postupkom, dok smo shvatile što se događa, bilo je kasno. Odjednom smo saznale da su naši svi albumi kod Croatia Recordsa! To je bio šok za šokom! Pripisivanje albuma se dogodilo nakon raskida suradnje s nama. Toliko o tome da je to legalno, a vrlo brzo će se to riješiti i na sudu.

Samardžija u svojoj komunikaciji s medijima iznosi da ste opetovano kršile prava. Kako funkcionira to "kršenje prava" ako se radi o vašim albumima i streamingu nastupa (to su primjeri koje je navela)?

Papir s kojim ona ide pred autore, suradnike i medije nije imenovan uopće na naša imena JELENA I NEVENA BUČA I NATAŠA MIHAJLOVIĆ. Zašto nas nitko dosad nije tužio za kršenja prava? To su ozbiljne optužbe "naslijepo". Ako smo bilo što prekršile, dajte da odgovaramo za to, a ne šaljite medijima lažne optužbe zbog nemogućnosti da se obranite od vlastitog krimena.

Uostalom, ako ste primijetili zadnjih dana, jedino je od svih tih nabrojanih autora, u medijima istupio Damir Bačić, i to baš na Indexu, davši intervju u kojem kaže da je Lidiji Samardžiji potpisao papir u kojem nama brani izvođenje njegovih pjesama. Pa da odmah sad nešto raščistimo.

Mi kao Frajle jesmo snimile jednu njegovu pjesmu i to na veliko inzistiranje i molbu upravo Lidije Samardžije kojoj je Damir najbliži suradnik, a sve kako bismo tada njemu pomogle da se probije na regionalnoj sceni jer nas je to ona molila mjesecima. Toliko o našim i njihovim odnosima. Što je s ostalih 10 autora? Zanima nas kakva smo mi to prava prekršili… Pitanja stalno postavljamo, odgovora nema.

Spomenuli ste i da vam stvara probleme s organizatorima koncerata. O kojem broju koncerata uopće govorimo i u kojoj vam je mjeri to narušilo karijeru?

Za svaki koncert, ali baš svaki, bez izuzetka! I ne samo za koncerte! Za televizijske i radio emisije, za emitiranje naše glazbe na TV i radio stanicama širom regije, što uključuje sve bivše republike gdje je naše djelovanje sveprisutno. E-mailove s lažnim činjenicama, kako mi kršimo “neka prava” dobivaju svi naši suradnici, producenti, ton i svjetlo majstori, muzičari, organizatori, menadžeri, vlasnici TV i radio stanica, voditelji emisija širom regije.

Kad ti ljudi ignoriraju dobivene mailove, onda im se počinje prijetiti. Ako budu surađivali s Frajlama, mogu zaboraviti na suradnju s Gibonnijem, Damirom Urbanom i ostalim izvođačima s kojima Lidija surađuje. A ako ni to ne upali, onda im se prijeti policijom, sudovima i štajaznam sve čime.

To je takvo sramotno maltretiranje, koje traje godinama, da je eskaliralo našim izlaskom u medije. To je ponižavanje nas kao umjetnika i kao ljudi, prije svega; kao da smo najgori kriminalci. A što smo mi to napravile? Problem joj je što postojimo i dalje, što želimo stvarati i raditi i nakon prestanka suradnje s njom.

Lidija nam je poručila da je njezin životni cilj da nas uništi i da neće birati sredstva. Zanima nas također, evo pitamo javno, kako na to sve reagiraju izvođači u čije ime Lidija prijeti? Dopušta li Gibonni da se njegovim imenom ucjenjuju organizatori, novinari, producenti? Što su Frajle bilo kome od kolega nažao učinile?

Mediji u regiji za neke probleme vezane za Frajle doznali su u trenutku situacije s Balaševićima i nastupom za Olivera, je li vaš okršaj sa Samardžijom imao veze s tim?

Samo ćemo vam reći jednu stvar. Frajle su bend koji je nastao samoinicijativnim okupljanjem djevojaka 2009. godine koje pišu pjesme, stvaraju glazbu, imaju koncerte i ogromnu publiku. Nemamo ni jedan skandal ni jednu mrlju u 14 godina karijere.

Odjednom pusti se priča da te djevojke upadaju na trajekt (pritom kako se upada na trajekt?), otimaju momcima mikrofone (od Frajli postaju barabe) te imaju odjednom gomilu problema?! Čekajte, zar vama nije to čudno?! Ili su Frajle odjednom odlučile da postanu bitange ili je netko (opet) perfidno napravio problem?!

Samardžija govori i o izbjegavanju poziva na ročište, o čemu je riječ?

Nije istina da se ne odazivamo pozivima suda. Kada suđenju pristupi naš odvjetnik, to je isto kao da smo i mi na ročištu, pogotovo jer se od nas ne traži aktivno sudjelovanje niti davanje iskaza. Ročišta se uredno odvijaju. Naša želja je da to suđenje odsad prate i mediji jer jedino tako gospođa Samardžija neće više moći pričati neistine.

Ono oko čega se lome koplja su i troškovi snimanja. Samardžija tvrdi da je Cepelin Media snosio sve troškove, a to je u određenoj mjeri potvrdio i Damir Bačić. Međutim, vaše su tvrdnje suprotne. Kako je to financiranje uopće funkcioniralo?

Budući da je u to vrijeme Lidija vodila naše poslove kao menadžer, sve u vezi sa snimanjem albuma što je Cepelin Media platila bilo je od novca koji je pripadao bendu The Frajle. Na albumima stoji znak Coca Cole i novac je dat za bend The Frajle, za naše ime i za naš račun i mi smo ga odradile kroz slikanja na društvenim mrežama, koncertima za Coca Colu itd. Lidija Samardžija je bila samo naš menadžer.

To bi isto bilo kada bi jednog dana knjigovođa odjednom rekao da je vlasnik vaše firme ili agent za nekretnine da je vlasnik vaše kuće. Mislim da je sada sve jasno. Ljudi iz Coca Cole s nama su sjajno surađivali i ovom prilikom im se još jednom zahvaljujemo na korektnoj suradnji. Sada su zgroženi, kao i mnogi drugi suradnici, kad iz novina saznaju što se sve događalo.

Neki od potpisnika ove zabrane izvođenja su i vaši bivši suradnici? Kako je došlo do toga da vam i oni okrenu leđa?

Nabrojanih 11 autora u Lidijinom priopćenju veoma blisko surađuje s njom, s nekima od njih baš od momenta raskida suradnje s nama krenula je voditi karijere! S obzirom na to da znamo kakve pritiske radi gospođa Samardžija, ne čudi nas da su neki "morali" potpisati te njezine papire. Interno saznajemo da je neke veoma sram zbog toga. Znaju da takva zabrana zakonski nije moguća. I zašto nas nitko dosad nije tužio ako smo prekršile ičija prava???

Sve pjesme koje izvodimo su naše autorske, koautorske ili su ih napisali koautori ili autori koji se izričito protive bilo kakvim zabranama i inzistiraju da pjevamo njihove pjesme.

Samardžija čak želi zabraniti izvođenje samom koautoru. Zamislite što su te strašne Frajle učinile da 11 autora njima brani izvođenje, a nigdje tužbe za te imaginarne prekršaje? Zar je sama Lidija uspostavila neki novi alternativni ZAMP koji je iznad zakona?

Također, ako je istina to što navodi Lidija Samardžija, neka mi budemo prvi bend u povijesti koji je prevario menadžera, a ne obratno (smijeh).

Koja su vaša očekivanja nakon svega ovoga?

Istina, pravda, ljubav i muzika su na našoj strani! Svaki čovjek ostavlja iza sebe nekakav trag. Naš trag je naša muzika i želimo doći do naše publike gdje god ona bila i također želimo zaštititi svoj rad, ime, integritet, kao i sve naše suradnike, muzičare i umjetnike.

Priču s Lidijom Samardžijom želimo zatvoriti, javno, kako više nitko ne bi trpio zlostavljanja i maltretiranja, a također kako bi i svi ljudi koji su izloženi pritisku saznali za pravu istinu i dalje postupali sukladno svojoj savjesti.

Postoji li neki savjet mlađim glazbenicima da pripaze kako im se nešto slično ne bi dogodilo?

Pazite s kim surađujete, kome dajete povjerenje, pazite od koga kupujete pjesme. Ako uzmete pjesme od nekih autora i uredno ih platite, možda vam zabrane izvođenje za par godina.

Stavljajte sve na papir. Stvarajte muziku, širite ljubav jer ona je jedina neuništiva! I budite svoji, ne dopustite da vas nitko zlostavlja, koliko god vam se činilo da je moćan ili moćna. Istina uvijek dođe na svoje.