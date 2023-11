ŠOKANTAN PRIZOR Ekipa Nove TV radila prilog pa pored rijeke pronašla mrtvo tijelo

Dolaskom u mjesto Ladešić Dragu u općini Netretić ekipa Dnevnika Nove TV tražila je put kojim bi mogla doći do obale rijeke Kupe. Povod je migrantska ruta kojom ilegalni migranti iz Hrvatske dolaze do Slovenije. Smješteno je tik uz granicu i samo ih Kupa dijeli do boljeg života kojeg odlaze tražiti dalje u Europu.

Spustili su se do kupališta i slapa te im se tijekom snimanja kadrova učinilo da samo nekoliko metara od njih vide tijelo muške osobe. Šokirani prizorom na prvu ni sami nisu bili sigurni pa su mu se približili i postalo je jasno da se uz Kupu nalazi tijelo. Odmah su o svemu obavijestili policiju.

Patrola iz Policijske postaje Duga Resa stigla je nakon sat vremena. Potvrdili su pronalazak tijela i alarmirali kriminalističku policiju. Ekipa Dnevnika dala je iskaz i sačekala očevid, ali i razgovarala s prvim susjedima.

"Prema Ladišić Dragi je plitko. Policija isto kaže da tamo ostavljaju više tragova, a vidi se i tu da preko ljeta da nizvodno ostavljaju robu, što znači da putuju", napomenuo je Josip.

"Tu ispod livade, dolje ispod kuće, sam ih par puta vidio na cesti, ali ne napadaju i nemamo problema. Znaju vam ići da donji slap i onda imaju putić prema Sloveniji", rekao je Igor Šoštar.

"Da vi niste rekli da se nešto događa, mi ne bismo ni znali. Gore u Ladešićima je plitko pa vjerojatno misle da će biti lakše. Tamo su se znali utopiti, a ovo je ovdje prvi slučaj koliko ja znam", istaknula je Maja.

Dnevnik Nove TV je u posjedu snimki na kojima se vidi da migranti do Kupe odlaze noseći stiroporske splavi, pa čak na njima i prelaze rijeku. Iz Ministarstva unutarnjih poslova su potvrdili da su ove godine dosad pronašli pet smrtno stradalih migranata, a prošle 24.

Damir Butina, voditelj Službe za granicu Policijske uprave karlovačke, je od Dnevnika saznao za pronađeno tijelo.

"Zimski period sam po sebi nosi određenu opasnost koja se odnosi na povećanje rizika od stradavanja nezakonitih migranata. Što se tiče ove godine, mi osim današnjeg slučaja nemamo evidentiranih slučaja utapanja, za razliku od prošle, kada smo imali sedam", rekao je.

Policija će s više informacija izaći nakon završetka očevida i kriminalističkog istraživanja. Na području Hrvatske evidentirano je 62.000 postupanja prema ilegalnim migrantima, a čak trećina na području Policijske uprave karlovačke.