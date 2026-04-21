Trump zaprijetio Iranu: "Ili pregovori ili problemi kakve još nisu vidjeli"

Američki predsjednik Donald Trump poručio je da očekuje kako će Iran ipak pristati na pregovore, ali je istaknuo da bi odbijanje moglo dovesti do ozbiljnih posljedica za tu zemlju.

"Ili će pregovarati, ili će se suočiti s problemima kakve još nikada nisu vidjeli", rekao je Trump u telefonskom razgovoru za konzervativnu emisiju The John Fredericks Show.

Uvjet za dogovor

Trump je naglasio kako bi potencijalni sporazum morao biti pravedan te omogućiti Iranu obnovu, ali uz ključan uvjet.

"Nadam se da će postići pošten sporazum i obnoviti svoju zemlju, ali kad to učine, neće imati nuklearno oružje. Neće imati ni pristup ni šansu da ga se domognu. Mi to ne možemo dopustiti", poručio je.

Dodao je i upozorenje o mogućim globalnim posljedicama.

"To bi moglo značiti uništenje svijeta, a mi to nećemo dopustiti", rekao je, naglasivši kako su potezi njegove administracije bili nužni.

"I moram reći, po pitanju Irana nismo imali izbora. Zaista nismo imali izbora. Morali smo to učiniti", zaključio je Trump.