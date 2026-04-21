Nogometaš se potukao s navijačem, objavio ispriku

Veronin napadač Gift Orban (23) javno se ispričao nakon što je u nedjelju ispred stadiona Bentegodi sudjelovao u fizičkom sukobu s jednim navijačem. Nigerijski nogometaš oglasio se porukom na Instagramu u kojoj je preuzeo odgovornost za svoje postupke, piše Index.

Incident se dogodio nakon utakmice s Milanom. Orban je odbio zahtjev navijača za fotografijom i autogramom, nakon čega je navijač rukom udario po njegovom automobilu. Napadač je tada izašao iz vozila i fizički se sukobio s navijačem, a veći sukob spriječili su prolaznici. Iz kluba Hellas Verona još u nedjelju navečer objavili su priopćenje u kojem osuđuju svaki oblik nasilja i najavljuju da će razmotriti situaciju.

Orban: Izgubio sam kontrolu

Orban se obratio javnosti putem društvenih mreža. "Želim se iskreno ispričati svim navijačima zbog svojeg ponašanja. Žao mi je što sam ignorirao one koji su tražili fotografije i autograme. Zaslužujete poštovanje, a ja u tom trenutku nisam bio na visini zadatka", napisao je.

"Duboko žalim i zbog svoje kasnije reakcije. Nema opravdanja za gubitak kontrole i preuzimam punu odgovornost za to. Obvezujem se da ću učiti iz ove pogreške i postati bolji. Navijači su temeljni dio ovog kluba i cijenim strast i odanost koju pokazujete svaki dan. Naporno ću raditi kako bih ponovno stekao vaše povjerenje, ne samo riječima, već i djelima", dodao je i zaključio:

"Hvala vam na neprestanoj podršci. Ostajem potpuno posvećen tome da dam sve od sebe za klub svaki put kad izađem na teren."

Klub razmatra sankcije

Sada se čeka odluka Verone o mogućim mjerama protiv igrača. Opcije se kreću od visoke novčane kazne pa sve do suspenzije za preostalih pet utakmica sezone, što bi bio velik udarac za momčad kojoj prijeti ispadanje u Serie B. Hellas do kraja prvenstva igra protiv Leccea, Juventusa, Coma, Intera i Rome.

Odluku kluba dodatno komplicira činjenica da je Orban, koji je u Veroni na posudbi iz Hoffenheima s pravom otkupa, ujedno i najbolji strijelac momčadi sa sedam postignutih golova. Očekuje se da će klub svoju odluku donijeti uskoro.