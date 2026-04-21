Nova akcija USKOK-a: Uhićenja u dvije županije, evo detalja

Po nalogu USKOK-a, policija je pokrenula uhićenja i hitne dokazne radnje na području Zagreba i Istarske županije.

Kako je priopćeno, akcija se provodi nad dvije osobe za koje postoji osnovana sumnja da su djelovale u sklopu zločinačkog udruženja te počinile kaznena djela prijevare i krivotvorenja isprava.

Slučaj je povezan s istragom koju je USKOK otvorio 6. veljače 2026. godine, a odnosi se na sumnjive transakcije povezane s nekretninama te moguće pranje novca.

Nakon ispitivanja osumnjičenih, iz USKOK-a najavljuju donošenje odluke o daljnjim koracima u postupku, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.