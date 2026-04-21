Ovo je novi šef Applea

Dugogodišnji zaposlenik Applea John Ternus preuzet će 1. rujna čelnu poziciju u tvrtki vrijednoj 4 bilijuna dolara. "Gotovo cijelu karijeru proveo sam u Appleu. Imao sam sreću raditi pod Steveom Jobsom i imati Tima Cooka za mentora", poručio je u priopćenju kojim je najavio svoju novu funkciju, prenosi Index.

Ternus dubinski poznaje tvrtku: trenutno obnaša dužnost višeg potpredsjednika za hardverski inženjering, što znači da je vodio razvoj hardvera za najprepoznatljivije Appleove proizvode, poput iPhonea i Maca, kao i za novije inovacije poput Apple Vision Proa. Odigrao je ključnu ulogu u novim linijama proizvoda za Mac, AirPods i iPhone. Njegov je tim, priopćio je Apple, bio presudan u razvoju novog MacBooka Neo i linije iPhone 17.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ternus je u Appleu proveo četvrt stoljeća. Pridružio se timu za dizajn proizvoda 2001. godine, a 2013. postao je potpredsjednik za hardverski inženjering. U najuži upravljački tim promoviran je 2021. godine, kada je imenovan višim potpredsjednikom za hardverski inženjering.

Novi izazovi

Prije dolaska u Apple radio je kao inženjer strojarstva u tvrtki Virtual Research Systems, a diplomirao je strojarstvo na Sveučilištu Pennsylvania. Njegovo posljednje promaknuće nije veliko iznenađenje - već se najmanje godinu dana smatralo da je jedan od glavnih kandidata za poziciju izvršnog direktora.

Ternus bez sumnje ulazi u velike cipele. Cook je na čelu tvrtke od 2011. godine i u eri nakon Stevea Jobsa doveo ju je do tržišne kapitalizacije od 4 bilijuna dolara. Veliko pitanje koje se postavlja pred Ternusa tiče se Appleovih napora na području umjetne inteligencije. "Cook u Cupertinu ostavlja trajno naslijeđe i na Ternusu će biti velik pritisak da odmah na početku postigne uspjeh, pogotovo na polju umjetne inteligencije", naveo je u ponedjeljak analitičar Dan Ives.

Dok je Jobs bio sklon preuzimanju rizika, Cook je ostvario stabilan uspjeh s uslugama i nadogradnjom postojećih proizvoda kao što su Apple Watch, AirPods i Apple TV+. Na Ternusu je da odluči kojim će putem krenuti i može li Apple stvoriti iduću veliku stvar u nestabilnom okruženju umjetne inteligencije. "Ternus je inženjer hardvera, što signalizira da će se Apple nastojati istaknuti svojim fizičkim proizvodima, čak i dok pokušava redefinirati uređaj kao platformu za inteligentna iskustva", rekao je glavni analitičar tvrtke Forrester, Dipanjan Chatterjee.