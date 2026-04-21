Panika u Zagrebu: Dojave o bombama stigle u više škola, učenici evakuirani

Nakon splitsko-dalmatinske županije, u utorak dojave o postavljenim bombama u zagrebačkim školama.

E-mail s prijetećom porukom stigao je jutros oko 7:10 na adrese nekoliko srednjih škola i gimnazija. Odmah je pozvana policija, a nastava nije ni započela.

Specijalne protueksplozivne jedinice policije stigle na teren, u tijeku su pregledi škola, a učenici i djelatnici su evakuirani.

Kako doznaje DNEVNIK, dojave su stigle u IV. i XIII. gimnaziju. U Novom Zagrebu evakuirana je i Osnovna škola koja se nalazi u istom objektu kao i gimnazija.

Više informacija bit će poznato nakon što specijalne jedinice pregledaju škole, potvrdili su iz zagrebačke policije za DNEVNIK.

U ponedjeljak je čak 50 škola u splitsko-dalmatinskoj županiji primilo e-mail s prijetećim porukama o postavljenim eksplozivnim napravama, no sve su se dojave pokazale lažnima.