Predstavljanje knjige “Salona ex vitro. Salonitansko stakleno posuđe” u Arheološkom muzeju u Splitu

Arheološki muzej u Splitu poziva na predstavljanje knjige Salona ex vitro. Salonitansko stakleno posuđe autorice dr. sc. Zrinke Buljević, muzejske savjetnice, koje će se održati u četvrtak, 23. travnja 2026. godine s početkom u 19 sati u Arheološkom muzeju u Splitu.

Riječ je o znanstvenoj monografiji koja po prvi put sustavno obrađuje stakleno posuđe iz Salone, nekadašnjeg glavnog grada rimske provincije Dalmacije. Knjiga donosi analizu čak 750 predmeta koji se čuvaju u fundusu Arheološkog muzeja u Splitu, obuhvaćajući razdoblje od 2. stoljeća prije Krista do 7. stoljeća, i to na preko 450 stranica, čime predstavlja jedno od najopsežnijih izdanja posvećenih antičkom staklu u ovom dijelu Europe te pruža iznimno vrijedan i sveobuhvatan uvid u razvoj proizvodnje, trgovine i svakodnevnog života u antičkom razdoblju.

Stakleno posuđe, iako naizgled krhko, predstavlja iznimno važan arheološki izvor. Kroz njegovu tipologiju, tehnologiju izrade i distribuciju moguće je rekonstruirati gospodarske, društvene i kulturne procese unutar Rimskog Carstva, ali i prepoznati ulogu Salone kao važnog urbanog i trgovačkog središta.

Knjiga se temelji na dugogodišnjem istraživačkom radu autorice te na doktorskoj disertaciji obranjenoj na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a njezina objava predstavlja izniman doprinos proučavanju antičkog stakla i arheološke baštine Dalmacije.

Knjigu će predstaviti prof. dr. sc. Domagoj Tončinić, dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, i dr. sc. Berislav Štefanac, muzejski savjetnik Muzeja antičkog stakla u Zadru, uz samu autoricu.

Predstavljanje je otvoreno za javnost.