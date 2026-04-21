Velik iskorak u Hrvatskoj: Nova dijagnostika otkriva rijetke bolesti i spašava živote

U malom prostoru KB-a Dubrava rade se za pacijente velike stvari. Doktoricu Koroliju i njezin tim najviše zanimaju male strukture unutar stanice - mitohondriji.

"Mi ćemo prvenstveno otkrivati primarne mitohondrijske bolesti, uglavnom u pedijatrijskim slučajevima, to su relativno rijetke bolesti, koje imaju različite simptome i često su vrlo velik izazov u klinici za dijagnostiku", pojasnila je Marina Korolija, voditeljica Odjela za sistemsku biomedicinu KB-a Dubrava.

Poput kriminalista istražuju tko je glavni krivac za zdravstvene probleme pacijenata. Primjerice, istražuju tko im i kako krade energiju, piše Net.hr.

Napredna metoda prvi put u Hrvatskoj

Kada otkriju počinitelja, pacijenti će moći dobiti adekvatnu terapiju.

"To su uglavnom bolesti koje pogađaju srčani i mišićni sustav, dakle sve sustave koji imaju veliku potražnju za energijom", kaže Korolija.

Ova napredna metoda sada je prvi put dostupna unutar hrvatskog javnog zdravstvenog sustava.

"Mi smo jako sretni da smo uspjeli uvesti mitohondrijsku dijagnostiku i što je doktorica Koroliija to razvila u sklopu našeg zavoda za znanstveno istraživačku djelatnost. Posebno nam je bitno što se dijagnostika koju razvijamo za potrebe za znanstvenog rada može primijeniti za dijagnostiku rijetkih bolesti", poručio je Marko Lucijanić, pročelnik Zavoda za znanstvenoistraživačku djelatnost KB-a Dubrava.

Prvi rezultati već su tu

Prvi rezultati, odnosno nalazi već su tu.

"Tako da je pronađena mutacija u obitelji kod koje je majka, nažalost, umrla od iznenadne srčane smrti. Često je mitohondrijska patologija uzrok takve smrti, i potomci odnosno djeca te gospođe bili su pogodni za genetičko testiranje", kaže Korolija.

I zahvaljujući tome dobit će adekvatnu terapiju. Nalazi se čekaju od četiri do šest tjedana.

"Mislim da je to veliki iskorak u predviđanju i sprječavanju nezaraznih bolesti i mislim da će biti to veliki napredak i benefit za hrvatski zdravstveni sustav", kaže Ivica Belina, predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu.

Dostupna na teret HZZO-a

Nova dijagnostička usluga dostupna je svima, a indikaciju postavlja liječnik specijalist.

"Najvažnije u svemu da je ona dostupna na teret HZZO-a na uputnicu liječnika obiteljske medicine. Evo, pozivamo sve koji ju trebaju da se jave i da ju onda možemo i napraviti", kaže Lucijanić

Napravili su već sada velik iskorak za hrvatsko zdravstvo i pacijente.