Šokantan napad u pekari: Nastao kaos zbog vrećice, kupci u šoku

Bilo je to prošle godine u jednoj pekari na zagrebačkom Kvatriću - 43-godišnja T. Č. pokušala je uzeti vrećicu koju je I. K. držala u ruci, a nakon što se ona sagnula po vrećicu i prigovorila T. Č., ova ju je udarila nogom u glavu, na užas svih kupaca u pekari.

Zbog tog je, ničim izazvanog, nasilja ovih dana osuđena na kaznu od 30 dana zatvora. T. Č se na sudu pokajala, no ipak nije priznala udarac, unatoč brojnim svjedocima, prenosi Jutarnji.

- Bila sam pod utjecajem alkohola i opijata, inače se već nekoliko godina liječim od ovisnosti. Priznajem da je došlo do prepirke s nepoznatom ženom i žao mi je zbog toga. No, nije došlo do fizičkog kontakta. Ja se inače trenutačno nalazim u Remetinsku u istražnom zatvoru, a moji roditelji čuvaju moje dijete. U teškoj sam situaciji pa molim da mi se oprosti, rekla je na sudu.

Svjedoci su, pak, imali malo drugačiju priču. Ukupno je ispitano dvoje kupaca koji su tog dana stajali u redu te žrtva I. K..

- Bila sam u pekari i kupovala kruh i dva muffina. Tada je preko reda ušla okrivljenica i tražila dva kruha. Prodavačica nije znala kako reagirati, a ja sam joj onda rekla neka stane u red. Ostali u redu, koji je bio popriličan, su također počeli negodovati, a prodavačica je taman stavila moje stvari na pult i ja sam platila. Okrivljenica je zgrabila moju vrećicu i krenula prema izlazu, ali je jedan izlaz bio zatvoren pa se morala vratiti.

Tada sam ju zadržala i pokušala uzeti vrećicu, rekla da se ne može tako ponašati, a na pod su ispala dva muffina. Kada sam se sagnula da ih podignem s poda, okrivljenica me udarila nogom u lice dva puta. Nos mi je krvario, a srećom su reagirala dva muškarca, ispričala je na sudu I. K..

- Čekao sam u redu za kruh. Prva je gospođica već kupila kruh i dobila vrećicu, a druga je gospođa došla preko reda, prošla red i istrgnula kupljeni kruh i vrećicu. To je palo na pod i kada se prva gospođica sagnula, druga ju je udarila nogom u glavu. Odmah sam zadržao tu gospođu i pozvao policiju. Zadržao sam ju do dolaska policije, što je trajalo oko sat vremena. Ta je gospođa negodovala i tražila nas da ju pustimo, no nismo htjeli, rekao je jedan od svjedoka.

Drugi je svjedok također ispričao da je T. Č. došla preko reda i rekla prodavačici: ‘Daj mi dva kruha.‘

- I. K. joj je rekla neka stane u red i pričeka, a tada su se i ostali pobunili. Okrivljenica je na to rekla da nema ona šta čekati u redu i neka joj da dva kruha. Prodavačica je dala I. K. ono što je tražila, a okrivljenica joj je pokušala uzeti vrećicu i pobjeći. Međutim, nije uspjela, a kada je I. K. sagnula da je pokupi, okrivljenica ju je dva puta udarila nogom u lice. Ja i jedan drugi kupac smo primili okrivljenicu za ruke i zadržali je do dolaska policije. Ta dva udarca u lice, to je izgledalo strašno, rekao je drugi svjedok.

Sud se odlučio dati T. Č. zatvorsku kaznu jer je već par puta bila prekršajno kažnjavana, no unatoč tome je nastavila činiti prekršaje. Zbog loše financijske situacije, na kraju su ju oslobodili troškova kaznenog postupka.