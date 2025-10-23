Šok u trgovini: Paracetamol otkriven u krastavcima

Bizaran slučaj u Sloveniji - u kiselim krastavcima otkriven je paracetamol i to prilikom rutinske kontrole kiselih krastavaca uvezenih iz Indije.

Prisustvo tog lijeka za snižavanje temperature potvrdila je i dodatna analiza u privatnom laboratoriju i to u koncentraciji od gotovo 30 miligrama po kilogramu.

Nakon toga je 15 tisuća kilograma ukiseljenih krastavaca zadržano na skladištu. Alarmirana je i Europska komisija. Radi se o prvom takvom slučaju u Europi.

Krastavci nisu stigli do Hrvatske

Iz Državnog inspektorata javljaju da sporni krastavci nisu distribuirani na području Hrvatske.

Dodaju kako dosad u Hrvatskoj nisu zabilježeni slučajevi prisutnosti paracetamola u hrani. Maja Rapajić s Prehrambeno biotehnološkog fakulteta u Zagrebu pojasnila je proces proizvodnje kiselih krastavaca.

"Kod mariniranog povrća, pa i krastavca, osnovni sastojci su voda otac šećer sol i začini. U tehnološkom postupku krastavci se nalijevaju naljevom i slijedi pasterizacija. U samom proizvodnom procesu nema paracetamola nema ali je moguća naknadna kontaminacija, moguće i tijekom uzgoja - recimo vodom kojim su se zalijevali", navela je prof. Rapajić za RTL.

Nije htjela komentirati je li moguće da se paracetamol tamo koristio u procesu kiseljenja. No kaže da je najveći mogući faktor ljudski.

Na pitanje kako se može utvrditi prisustvo paracetamola i kaže da se to radi sofisticiranim analitičkim metodama.