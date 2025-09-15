Šok u skijaškom svijetu: Talijan umro nakon pada na treningu, sutradan je trebao slaviti rođendan

Skijaški svijet je u šoku nakon vijesti o smrti Mattea Franzosa! 25-godišnji skijaš izgubio je život u glavnom gradu Čilea, Santiagu, gdje se pripremao za novu sezonu.

Talijanski skijaš, koji bi 16. rujna napunio 26 godina, izgubio je kontrolu na prvom malom skoku trening-staze, nakon čega je završio u sigurnosnoj mreži. Prošao je kroz dva reda mreže i udario u drvenu ogradu koja je udaljena šest-sedam metara od staze.

Službe za spašavanje ekspresno su podignule helikopter, kojim je hitno prebačen na odjel intenzivne njege, stavili su ga u induciranu komu, no nekoliko sati kasnije stigla je vijest koje su se svi pribojavali. Franzoso je izgubio je bitku za život, ozljede glave bile su preteške, piše Gol.hr.

Nažalost, Franzoso je već drugi elitni skijaš iz Italije koji je preminuo u godinu dana. Podsjetimo, u listopadu prošle godine smrtno je stradala skijašica Matilde Lorenzi.

Matteo Franzoso osvojio je naslov talijanskog prvaka u kombiniranoj disciplini 2023. godine, a najbolji rezultat u Svjetskom kupu bilo je 28. mjesto u super-G utrci u Cortini d'Ampezzo iste godine.

Počivao u miru.