Šok u Poreču: U kući pronađen ljudski kostur

U kući u okolici Poreča jučer je u poslijepodnevnim satima pronađen ljudski kostur, što je pokrenulo policijsku istragu, izvijestila je istarska policija.
Kuća u kojoj je kostur pronađen u vlasništvu je 61-godišnjaka. Policijski službenici odmah su izašli na teren i obavili očevid na mjestu događaja, a dežurna mrtvozornica je pregledom utvrdila kako na kosturu nema vidljivih tragova koji bi upućivali na nasilnu smrt.
Kako bi se utvrdio točan uzrok smrti te potvrdio identitet preminule osobe, nadležni državni odvjetnik naložio je obdukciju. Kostur je prevezen u pulsku Opću bolnicu gdje će se provesti daljnja vještačenja.
