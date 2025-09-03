Close Menu

Šok u Poreču: U kući pronađen ljudski kostur

Nema tragova nasilja

U kući u okolici Poreča jučer je u poslijepodnevnim satima pronađen ljudski kostur, što je pokrenulo policijsku istragu, izvijestila je istarska policija.

Kuća u kojoj je kostur pronađen u vlasništvu je 61-godišnjaka. Policijski službenici odmah su izašli na teren i obavili očevid na mjestu događaja, a dežurna mrtvozornica je pregledom utvrdila kako na kosturu nema vidljivih tragova koji bi upućivali na nasilnu smrt.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Kako bi se utvrdio točan uzrok smrti te potvrdio identitet preminule osobe, nadležni državni odvjetnik naložio je obdukciju. Kostur je prevezen u pulsku Opću bolnicu gdje će se provesti daljnja vještačenja.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
2
Mad
0