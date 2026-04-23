Šok na splitskom GV-u. Prijedlog o prodaji zemljišta na Mejama nije uvršten u dnevni red

Tijekom sjednice Gradskog vijeća, na kojoj se već na samom početku otvorila rasprava o dopuni dnevnog reda, u posljednji trenutak predložena je nova točka koja se odnosi na prodaju dijela gradskog zemljišta na Mejama investitoru Filipu Rogošiću i njegovim partnerima radi izgradnje zgrade.

Podsjetimo, građevinska dozvola Rogošiću i suinvestitorima izdana je još u prethodnom mandatu, a za formiranje građevinske čestice nedostaje im oko 150 četvornih metara. Predloženom odlukom tražilo se da Grad proda taj dio zemljišta za 200.000 eura.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ivošević: "To nije projekt od životne važnosti za Grad"

Prije nego što je prijedlog uopće stavljen na glasanje za uvrštavanje u dnevni red, za riječ se javio vijećnik Bojan Ivošević (Centar), upozorivši da je riječ o temi o kojoj je Vijeće već odlučivalo i koju nije prihvatilo. Upitao je i zbog čega se sada ponovno otvara po hitnom postupku.

"To nije projekt od životne važnosti za Grad da bi se ubacivao u zadnji trenutak. Minimum pristojnosti jest da ide u redovnu proceduru, a ne da se ovako forsira Filip Rogošić. Ako uzmemo u obzir da je Vijeće već glasalo protiv i da je riječ o osobi koja je tajila podatke o arsenu i drugim teškim metalima, stvarno nije jasno zašto se s ovim žuri", rekao je Ivošević.

Prkić: "Nejasno je zašto ovo dolazi kao dopuna"

Slične primjedbe iznio je i Jakov Prkić (Direkt), koji je također problematizirao način na koji je točka uvrštena. "Nejasno je zašto ovo dolazi kao dopuna i zašto nije bilo na dnevnom redu ranije", rekao je Prkić.

Predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić odgovorio je kako je riječ o istoj točki o kojoj se već raspravljalo u prosincu. "Ta točka je ista kao što je bila u prosincu, nema nikakvih promjena", kazao je Stanišić. Prkić mu je uzvratio da to nije točno, navodeći kako su u međuvremenu nastale izmjene. "Nije ista točka, ima promjena. U međuvremenu se mijenjao zakon pa se sada poziva na drugi zakon i drugu zakonsku osnovu", rekao je.

Prijedlog nije prošao

Na kraju, prijedlog nije dobio potrebnu podršku za uvrštavanje u dnevni red pa Rogošić zasad neće dobiti priliku za otkup traženog dijela zemljišta.