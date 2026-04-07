Šok na popularnoj planinarskoj stazi dalmatinskih planinara: "Teško je shvatiti kakav način razmišljanja"

Planinarsko društvo “Promina” iz Drniša upozorilo je na novi slučaj uništavanja planinarskih markacija na Promini, ističući kako je riječ o ozbiljnom problemu koji može ugroziti sigurnost svih koji koriste staze.

Kako su objavili danas, markacije na jednoj od staza ponovno su uništene, i to na način koji upućuje na namjernu radnju.

“Opet su uništene markacije na jednoj od staza na Promini. Teško je shvatiti kakav način razmišljanja stoji iza ovog”, poručili su iz društva.

Problem traje mjesecima

Ovo nije prvi takav slučaj. Već početkom veljače planinari su upozoravali da je staza Siverić – planinarski dom Promina oštećena, i to nedugo nakon što je bila ponovno uređena.

Tada su markacije bile prebojane sivom bojom, čime su praktički postale nevidljive za planinare.

“Planinarske staze nisu mjesto za osobne frustracije”, poručili su tada iz društva, naglasivši da se radi o namjernom uništavanju.

Ozbiljna prijetnja sigurnosti

Najveći problem, ističu planinari, nije samo materijalna šteta, već izravna opasnost za ljude koji se kreću tim područjem.

Planinarske markacije služe kao ključna orijentacija u prirodi, osobito na zahtjevnijim terenima poput Promine. Njihovo uklanjanje ili prikrivanje može dovesti do dezorijentacije, gubljenja puta, pa i ozbiljnih nesreća.

“Takvi postupci ugrožavaju sigurnost svih planinara koji koriste stazu”, upozoravaju iz Planinarskog društva “Promina”.

Apel građanima

Iz društva apeliraju na sve koji borave u prirodi da čuvaju planinarsku infrastrukturu te prijave eventualna oštećenja ili sumnjive aktivnosti.

Promina je jedno od omiljenih odredišta planinara i izletnika u Dalmatinskoj zagori, a sigurnost na stazama ključna je za očuvanje njezine dostupnosti i privlačnosti.