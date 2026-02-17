Sociološko istraživanje u Solinu pokazalo da je više od četvrtine žena doživjelo neki oblik nasilja

Udruga DUGA iz Solina je u sklopu projekta “Solin protiv nasilja: istraživanje, prevencija, solidarnost” u razdoblju od listopada 2024. do travnja 2025. godine provela sociološko istraživanje o stavovima, mišljenjima i iskustvima žena radno aktivne dobi na području Solina u vezi s obiteljskim nasiljem. Cilj istraživanja bio je usmjeren na povećanje svijesti građanki i građana Solina o prisutnosti različitih oblika obiteljskog nasilja, ukazivanje na normalizaciju šutnje te informiranje javnosti o dostupnim lokalnim resursima podrške.

Istraživanje je provela sociologinja i dugogodišnja suradnica Udruge Ana Miloš, u suradnji s izv. prof. dr. sc. Goranom Bandalović s Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Splitu, kombinacijom online i terenskog prikupljanja podataka.

- U istraživanju je sudjelovalo 770 žena, pa iako uzorak ne može u potpunosti predstavljati sve žene u lokalnoj zajednici, zbog osjetljivosti teme i činjenice da dio žena nije bio spreman sudjelovati u istraživanju, prikupljeni podaci imaju veliku vrijednost jer pružaju relevantan uvid u iskustva, stavove i percepcije žena u Solinu. U istraživanju su češće sudjelovale zaposlene i visokoobrazovane žene koje su bile spremnije govoriti o ovoj temi, što je uzeto u obzir pri interpretaciji rezultata, istaknula je Katarina Tramontana iz Udruge DUGA.

Rezultati istraživanja pokazuju da 27,8 % ispitanica navodi osobno iskustvo nekog oblika obiteljskog nasilja, dok 68,7 % prepoznaje nasilje u svojoj neposrednoj okolini, što upućuje na njegovu prisutnost i vidljivost unutar lokalne zajednice. Fizičko nasilje prepoznaje 82,2 % ispitanica, a emocionalno nasilje 90,8 %. Većina ispitanica smatra da ne postoji opravdanje za zlostavljanje, što ukazuje na razvijenu svijest o neprihvatljivosti nasilja.

Istodobno, pojedini nalazi ukazuju na postojanje društvenih stavova i obrazaca ponašanja koji mogu otežati pravovremeno traženje pomoći. Čak 65,3 % ispitanica smatra da je odgovornost žrtve napustiti nasilni odnos, dok 31,6 % žena navodi da često prešućuje vlastite potrebe i osjećaje kako bi izbjegle sukob s partnerom. Ovi podaci upućuju na normalizaciju šutnje, pritiska i samookrivljavanja, što dodatno naglašava potrebu za kontinuiranim osnaživanjem žena i jačanjem informiranosti u zajednici.

Kada je riječ o širem kontekstu, 70,9 % ispitanica smatra da se obiteljsko nasilje ne shvaća dovoljno ozbiljno, dok kao najčešće rizične čimbenike navode uporabu supstanci, financijski stres i nedostatak podrške. Ovakvi nalazi pružaju važan temelj za daljnje preventivne programe, edukacije i aktivnosti usmjerene na rano prepoznavanje nasilja i razvoj podrške u lokalnoj sredini.

Dobiveni rezultati dodatno potvrđuju koliko je važno da u zajednici postoje dostupni i povjerljivi oblici podrške. Udruga DUGA od 2010. godine pruža besplatnu savjetodavnu podršku građanima, a od pandemije COVID-19 i specijaliziranu podršku žrtvama i svjedocima obiteljskog nasilja. Na području Grada Solina riječ je o jedinoj udruzi koja sustavno osigurava ovakav oblik stručne, povjerljive i dostupne pomoći kroz savjetovalište, edukativne i preventivne programe te javna predavanja.

Iz Udruge poručuju da se kroz predstavljanje rezultata istraživanja otvara prostor za bolje razumijevanje stvarnih iskustava žena u zajednici, prepoznavanje različitih oblika nasilja i isticanje važnosti dostupne, sigurne i stručne podrške. Ističu da Udruga DUGA ostaje pouzdano i povjerljivo mjesto u zajednici gdje žrtve i svjedoci nasilja mogu potražiti pomoć, podršku i informacije u sigurnom okruženju.

Više o radu udruge i provedenom istraživanju, dostupno je na službenoj web stranici te na društvenim mrežama.

Projekt se provodio uz podršku programa SEE CHANGE Ekumenske inicijative žena iz Omiša te uz sufinanciranje iz CERV DAPHNE fonda Europske unije.