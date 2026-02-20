Snježni kaos u dijelu Hrvatske: 'Cesta nije očišćena, nije posuta, kliže se..."

Snijeg koji je počeo padati u petak uzrokovao je probleme na sjeveru Hrvatske – cijela Varaždinska županija ostala je bez struje, u Zagorju je dosad palo više od 25 centimetara snijega, no ceste su prohodne za vozače sa zimskom opremom.

Reporter RTL-a Boris Mišević našao se na pola puta od Zagreba do Varaždina. Javlja kako je cesta jako loše očišćena.

"Na pola puta od Zagreba do Varaždina autocesta je jako loše očišćena. Ne može ralica uvijek proći, ali ovdje se čini da nije ni posuto zato što jako zanosi i baca. Kliže se", kaže Mišević te dodaje kako ekipa ima zimske gume.

"Upravo nas je šleper pretekao. Dakle, toliko sporo vozimo i toliko je loše da evo ne znam što bih rekao, osim da treba paziti jako ak' se ide prema Čakovcu i Varaždinu. Mi tu ne možemo ni stati da snimamo i nećemo, snimat ćemo malo kasnije, ali ovo je loše, ljudi jako loše", dodaje.