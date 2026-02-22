Sniženje dobne granice za mirovinu: Evo kako se računa beneficirani staž

Beneficirani staž omogućuje raniji odlazak u starosnu mirovinu. Beneficije se razlikuju u trajanju, a najvećih 18 mjeseci staža za godinu dana rada imaju zanimanja za koja sposobnost s godinama opada, poput pilota, opernih pjevača ili ronioca. Budući umirovljenik koji je primjerice tri godine radio na ovim poslovima, može u starosnu mirovinu otići godinu dana ranije.

Hrvatska ima oko 37.000 radnika s beneficiranim stažom. Beneficije se odnose na staž osiguranja s povećanim trajanjem. Radnici na određenim poslovima mogu tako dobiti od 14 do 18 mjeseci za godinu dana rada. Tako, primjerice, balerine imaju veće povlastice od vatrogasaca. Kako se beneficirani radni staž uračunava u mirovinu za poslove koje smo radili prije 1999. godine, pojasnila je SUH-ova pravnica za Mirovina.hr.

"Radio sam na radnom mjestu za koje je bio propisan beneficirani staž. Imam pune tri godine beneficiranog staža, sa stupnjem 12/18, a ostvario sam ga do 31. prosinca 1998. godine. Koliko mi se snižava dobna granica za starosnu mirovinu", pitao je umirovljenik SUH-ovo Pravno savjetovalište.

Osiguranicima kojima se do 15. srpnja 1999. staž osiguranja računao s povećanim trajanjem, dobna granica starosne mirovine snižava se ovisno o stupnju povećanja staža i to na ova četiri načina:

po jednu godinu za svakih šest godina staža osiguranja koji se za efektivno navršenih 12 mjeseci računa kao 14 mjeseci staža osiguranja

po jednu godinu za svakih pet godina staža osiguranja koji se za efektivno navršenih 12 mjeseci računa kao 15 mjeseci staža osiguranja

po jednu godinu za svake četiri godine staža osiguranja koji se za efektivno navršenih 12 mjeseci računa kao 16 mjeseci staža osiguranja

po jednu godinu za svake tri godine staža osiguranja koji se za efektivno navršenih 12 mjeseci računa kao 18 mjeseci staža osiguranja.

U slučaju ovog umirovljenika dobna granica za starosnu mirovinu snižava se za jednu godinu. Iz SUH-a ovom budućem umirovljeniku savjetuju da prije podnošenja zahtjeva za mirovinu provjeri u HZMO-u je li mu poslodavac uplatio doprinose za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem, a na temelju kojih ostvaruje navedeno pravo. Inače, 18 mjeseci beneficiranog staža dobivaju teška zanimanja u kojima sposobnosti opadaju s godinama. Tu spadaju piloti, ronioci, plesači baleta i operni pjevači. Zahvaljujući beneficiranom radnom stažu, u mirovinu je moguće otići i deset godina ranije.