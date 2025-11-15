Snimka morskog fenomena je hit na internetu, pogledajte prizore

Iz Irske stižu nevjerojatne snimke snažnog nevremena koje je na obalu u blizini Dublina donijelo ogromne količine morske pjene. Nesvakidašnji prizor zabilježen je kod mjesta Loughshinny, a mnogi stanovnici ostali su u potpunom čudu, opisujući ga čak i kao “biblijski”, prenosi Extra.ie.

Snimka koja se brzo proširila društvenim mrežama prikazuje farmu potpuno prekrivenu pjenom. Objavio ju je Alan O’Reilly iz Carlow Weathera na platformi X (bivši Twitter).

“Morska pjena u Loughshinnyju, sjeverni Dublin – poslao ju je pratitelj koji ondje živi 50 godina i nikad nije vidio ovako nešto”, napisao je O’Reilly uz video.

Sea foam in Loughshinny North Dublin today shared by a follower living there 50 years and has never seen so much before. pic.twitter.com/1fwHAtTTyD — Carlow Weather (@CarlowWeather) November 14, 2025

Objava je izazvala mnoštvo reakcija. Jedan korisnik komentirao je kako se radi o “biblijskoj količini morske pjene”, dok su brojni drugi dijelili jednako iznenađenje.

Što uzrokuje morsku pjenu?

Riječ je o potpuno prirodnoj pojavi. Morska pjena nastaje kada se voda bogata organskim tvarima snažno uzburka, najčešće zbog olujnog vjetra, a potom se pjena nosi prema obali.

Jedan je korisnik ponudio i detaljnije tumačenje:

“Trajni pokrivač kremasto-bež pjene duž obale, nakon toplog razdoblja praćenog jakim vjetrovima, najvjerojatnije je posljedica bezopasnog cvjetanja algi.”

Olujno vrijeme, praćeno narančastim upozorenjem za obilnu kišu koje je bilo na snazi za Dublin i još dva okruga, stvorilo je idealne uvjete za nastanak tako velike količine pjene.