Snijeg pao nadomak Splita. Svi koji danas požure na Mosor, uživat će u proljetnim snježnim radostima

Iako je bila najavljena, promjena vremena ipak je mnoge iznenadila kada je u pitanju njen intenzitet. Sredozemna ciklona, koja se posljednja dva dana premještala preko Jadrana, najviše problema je donijela Lici i Gorskom kotaru u vidu iznimno obilnog snijega, a pomalo iznenađujuće, visoko na listu vremenskih neprilika našao se Zagreb s okolicom gdje su sjeverni vjetrovi s orkanskim udarima donijeli popriličnu materijalnu štetu.

Iako će se tamo vrlo vjetrovito vrijeme nastaviti cijeloga vikenda, ipak će vjetar biti nešto slabiji nego u petak, a sasvim će prestati tek u noći na ponedjeljak.

Dijelovi Like i Gorskog kotara primili su preko metar snijega što nije česta situacija na kraju ožujka.

U Dalmaciji je "carovala" škura bura, odnosno bura s oborinama. Ipak, bura u većem dijelu Dalmacije nije bila snažna kao podno Velebita.

Novi val oborine u subotu kasno navečer zahvatio je dijelove srednje Dalmacije, a na Mosoru je pao novi snijeg. Snježna granica se sredinom noći spustila tik do Gornjeg Sitnog. Kako Sitno spada u administrativno područje Splita, nije pogrešno reći da je dio Splita vidio snijeg.

Ipak, radilo se o prolaznom naletu, te se snijeg uglavnom nije zadržavao na podlozi.

No, svi koji će u subotu na planinarski dom Umberto Girometta vidjet će snijeg, osobito ako to naprave u prvom dijelu dana, prije nego ga sunce otopi u drugom dijelu.

Za vikend nas uglavnom očekuje suho, promjenjivo oblačno i vjetrovitu s burom i tramontanom. Napomenimo da nas najjača bura ovog mjeseca očekuje u srijedu, posljednjeg dana ožujka.