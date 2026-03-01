Snijeg na prvi dan ožujka? Da, dogodilo se to u Splitu i ostatku Dalmacija prije točno osam godina

1.3.2018. . Snijeg padao sve do mora

Prvi je dan klimatološkog proljeća iako ćemo na ono kalendarsko pričekati još približno tri tjedna. I današnji dan obilježava velika razlika u vremenskim prilikama između kontinenta i Jadrana.

U unutrašnjosti je sunčano, a temperature zraka su ponegdje dosegnule čak 20 Celzijusovih stupnjeva. S druge strane, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana je oblačno s temperaturama od 9 do 15°C.

Za razliku od današnje natprosječne topline, na današnji dan prije točno osam godina naš dio Europe je bio pod utjecajem vrlo hladne zračne mase, a u Dalmaciji je snijeg padao do mora.

Tog jutra snijeg je padao na svim otocima i uzduž velikog dijela obale, potom se proširio na Dalmatinsku zagoru. Zabijelili su se Hvar, Brač i Vis iznad 200 metara nadmorske visine, a snijeg je padao na obali sve do mora. Snijeg je također padao na širem splitskom području od Trogira do Omiša.

Nakon noći s temperaturama ispod nule, jutro je donijelo početak porasta temperature tako da su temperature na obalnom području uglavnom oko 1 °C, a Zagora je bila u "minutu".

Ovaj snijeg nije potrajao te je brzo došlo do njegovog topljenja.

Prisjetimo se prizora snijega 1.3.2018.

Split

Žrnovnica

Omiš

Hvar

Tugare



Trilj

Dubrava

Dinara

