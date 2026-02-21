Snijeg izazvao probleme u prometu, u prekidu katamaranske i trajektne linije

Zbog tehničkog kvara u prekidu je trajektna linija Ploče – Trpanj, dok su obustavljene i katamaranske linije Mali Lošinj – Cres – Rijeka, Novalja – Rab – Rijeka, Pula – Zadar – Pula te Jelsa – Bol – Split.

Istodobno, Hrvatski autoklub (HAK) izvijestio je u subotu ujutro kako na pojedinim cestama u Lici vladaju zimski uvjeti, dok jak vjetar u priobalju i dijelovima Like uzrokuje prometna ograničenja za određene skupine vozila.

Ograničenja na A1 i Jadranskoj magistrali

Na autocesti A1 Zagreb – Ploče, zbog jakog vjetra, dionica između čvorova Sveti Rok i Maslenica (Rovanjska) otvorena je isključivo za osobna vozila. Obilazak za ostale skupine vozila odvija se državnim cestama preko Zatona Obrovačkog i Gračaca.

Na dionici Jadranske magistrale (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene na snazi je zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle, dostavna vozila te vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Vozačima preporuka na oprez

HAK upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje trenutačnim uvjetima na cestama, da na put ne kreću bez propisne zimske opreme te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.

U tijeku je zimsko održavanje prometnica, a na pojedinim dionicama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću smanjenom brzinom.