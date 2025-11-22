SNIJEG I BURA Zimski uvjeti zahvatili Hrvatsku: Autocesta A1 i Jadranska magistrala zatvorene za sva vozila

Snijeg i olujni vjetar ovog su jutra donijeli brojne poteškoće u prometu diljem zemlje, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK). Snijeg mjestimice pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji te Dalmatinskoj zagori, dok su kolnici u većem dijelu države mokri ili vlažni i skliski. Uz niske temperature moguća je i poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti.
Na Jadranskoj magistrali (DC8) i prometnicama u gorju upozorava se na moguće odrone, a vozačima se savjetuje prilagodba brzine i načina vožnje te obvezna zimska oprema.
Zbog zimskih uvjeta i olujnog vjetra trenutno ne postoji niti jedan slobodan cestovni pravac za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama između unutrašnjosti i Dalmacije te Rijeke/Istre, kao ni obratno.
Zatvorene ceste zbog olujnog vjetra
Za sav promet zatvoreni su:
- autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje
- obilazak za osobna vozila: DC50 i DC27 Gračac–Obrovac–Karin
- obilazak za ostale skupine (osim teških vozila iznad): DC1 i DC59 preko Knina i Kistanja
- Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene
- DC54 Maslenica–Zaton Obrovački
- Paški most (DC106)
- ŽC5126 Sveti Juraj–Krasno
Samo za osobna vozila otvoreni su:
- A6 Rijeka–Zagreb između čvorova Delnice i Čavle
- obilazak za ostala vozila (osim teških): DC3 kroz Gorski kotar
- A7 između Orehovice i Škurinja
- DC25 Lički Osik–Gospić–Karlobag
- DC27 Gračac–Zaton Obrovački–Donji Karin
Na autocesti A7 između Rijeka istok i Šmrika, Krčkom mostu, Jadranskoj magistrali (DC8) od Bakra do Senja, na državnoj cesti DC99 (čvor – mjesto Križišće) i lokalnoj cesti LC58107 Kraljevica–čvor Križišće, na snazi je zabrana prometa za:
- autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina).
Zimski uvjeti na brojnim prometnicama
Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisane zimske opreme na cestama:
Gorski kotar:
- A6 između čvorova Bosiljevo II i Kikovica (vozila na koje se odnosi zabrana prometa isključuju se na odmorištima Vukova Gorica za smjer Rijeka i prije čvora Kikovica za smjer Zagreb)
- DC3 Zdihovo-Stubica (Vrbovsko)-Delnice-Gornje Jelenje-Kikovica
- DC32 Prezid-Delnice
- DC42 Stubica-Ogulinski Hreljin
- DC203 Brod na Kupi-Delnice
- DC305 Parg-Čabar
- DC549 Vrata-Fužine
- DC501 Gornje Jelenje-Oštrovica-Meja
- ŽC5030 Platak-Kamenjak
- ŽC5032 Crni Lug-Mrzle Vodice-Gornje Jelenje
- ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak
- ŽC5062 Kraljev Jarak-Fužine-Lukovo
- ŽC5068 Hreljin-Zlobin-Fužine-Vrata-Bukovac
- ŽC5191 Sopač-Mrkopalj-Tuk
- ostale županijske i lokalne ceste na području Vrbovskog, Delnica, Čabra i Gornjeg Jelenja
Lika i dio Karlovačke, Zadarske i Šibensko-kninske županije:
- A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Sveti Rok
- DC1 Čeglje-Karlovac-Vaganac-Udbina-Ondić-Gračac-Knin
- DC23 Žuta Lokva-Senj
- DC25 Korenica-Lički Osik
- DC27 Gračac-Zaton Obrovački
- DC42 u mjestu Poljanak
- DC50 Žuta-Lokva-Lički Osik-Gospić-Štikada-Gračac
- DC52 Špilnik-Korenica
- DC217 Ličko Petrovo Selo-GP Petrovo Selo
- DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje
- DC429 Selište Drežničko-Prijeboj
- DC522 Udbina-Gornja Ploča
- ŽC5203 Dobroselo-Srb
- ŽC5217 Donji Lapac-Mazin
- na svim županijskim i lokalnim cestama na području Senja, Krasnog i Korenice.
Splitsko-dalmatinska županija:
- DC220 Tijarica-Kamensko.