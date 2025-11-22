SNIJEG I BURA Zimski uvjeti zahvatili Hrvatsku: Autocesta A1 i Jadranska magistrala zatvorene za sva vozila

Snijeg i olujni vjetar ovog su jutra donijeli brojne poteškoće u prometu diljem zemlje, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK). Snijeg mjestimice pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji te Dalmatinskoj zagori, dok su kolnici u većem dijelu države mokri ili vlažni i skliski. Uz niske temperature moguća je i poledica, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) i prometnicama u gorju upozorava se na moguće odrone, a vozačima se savjetuje prilagodba brzine i načina vožnje te obvezna zimska oprema.

Zbog zimskih uvjeta i olujnog vjetra trenutno ne postoji niti jedan slobodan cestovni pravac za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama između unutrašnjosti i Dalmacije te Rijeke/Istre, kao ni obratno.

Zatvorene ceste zbog olujnog vjetra

Za sav promet zatvoreni su:

- autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje

- obilazak za osobna vozila: DC50 i DC27 Gračac–Obrovac–Karin

- obilazak za ostale skupine (osim teških vozila iznad): DC1 i DC59 preko Knina i Kistanja

- Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene

- DC54 Maslenica–Zaton Obrovački

- Paški most (DC106)

- ŽC5126 Sveti Juraj–Krasno

Samo za osobna vozila otvoreni su:

- A6 Rijeka–Zagreb između čvorova Delnice i Čavle

- obilazak za ostala vozila (osim teških): DC3 kroz Gorski kotar

- A7 između Orehovice i Škurinja

- DC25 Lički Osik–Gospić–Karlobag

- DC27 Gračac–Zaton Obrovački–Donji Karin

Na autocesti A7 između Rijeka istok i Šmrika, Krčkom mostu, Jadranskoj magistrali (DC8) od Bakra do Senja, na državnoj cesti DC99 (čvor – mjesto Križišće) i lokalnoj cesti LC58107 Kraljevica–čvor Križišće, na snazi je zabrana prometa za:

- autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina).

Zimski uvjeti na brojnim prometnicama

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisane zimske opreme na cestama:

Gorski kotar:

- A6 između čvorova Bosiljevo II i Kikovica (vozila na koje se odnosi zabrana prometa isključuju se na odmorištima Vukova Gorica za smjer Rijeka i prije čvora Kikovica za smjer Zagreb)

- DC3 Zdihovo-Stubica (Vrbovsko)-Delnice-Gornje Jelenje-Kikovica

- DC32 Prezid-Delnice

- DC42 Stubica-Ogulinski Hreljin

- DC203 Brod na Kupi-Delnice

- DC305 Parg-Čabar

- DC549 Vrata-Fužine

- DC501 Gornje Jelenje-Oštrovica-Meja

- ŽC5030 Platak-Kamenjak

- ŽC5032 Crni Lug-Mrzle Vodice-Gornje Jelenje

- ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak

- ŽC5062 Kraljev Jarak-Fužine-Lukovo

- ŽC5068 Hreljin-Zlobin-Fužine-Vrata-Bukovac

- ŽC5191 Sopač-Mrkopalj-Tuk

- ostale županijske i lokalne ceste na području Vrbovskog, Delnica, Čabra i Gornjeg Jelenja

Lika i dio Karlovačke, Zadarske i Šibensko-kninske županije:

- A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Sveti Rok

- DC1 Čeglje-Karlovac-Vaganac-Udbina-Ondić-Gračac-Knin

- DC23 Žuta Lokva-Senj

- DC25 Korenica-Lički Osik

- DC27 Gračac-Zaton Obrovački

- DC42 u mjestu Poljanak

- DC50 Žuta-Lokva-Lički Osik-Gospić-Štikada-Gračac

- DC52 Špilnik-Korenica

- DC217 Ličko Petrovo Selo-GP Petrovo Selo

- DC218 GP Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje

- DC429 Selište Drežničko-Prijeboj

- DC522 Udbina-Gornja Ploča

- ŽC5203 Dobroselo-Srb

- ŽC5217 Donji Lapac-Mazin

- na svim županijskim i lokalnim cestama na području Senja, Krasnog i Korenice.

Splitsko-dalmatinska županija:

- DC220 Tijarica-Kamensko.