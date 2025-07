Snažno nevrijeme pogodilo je Ploče, pogledajte posljedice

Proteklog vikenda sredozemna ciklona je donijela promjenu vremena s kojom je u većem dijelu zemlje završio toplinski val. Kiša je bila vrlo neravnomjerno raspoređena pa su neka područja dobila tek simbolične količine oborina, dok je lokalno u svega nekoliko sati palo više od mjesečnog oborinskog prosjeka. Vrijeme se u nedjelju tek prolazno stabiliziralo, a nova dolina jučer se širila na Jadran, donoseći dio dio promjene vremena koji je u većem dijelu Dalmacije bio oborinski izdašniji od prvoga.

Snažno nevrijeme i velike količine kiše pogodile su i Ploče. U svega nekoliko sati u Pločama je palo više od 110 litara oborine po metru kvadratnome, a na dijelovima Pelješca preko 90 litara. U Vidu je palo 97 litara.

Kakve je to posljedice ostavilo pogledajte u našoj fotogaleriji.

U unutrašnjosti pretežno oblačno s mjestimičnom kišom i ponekim pljuskom, češće u Gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu do sredine dana promjenljivo oblačno, još ponegdje pljuskovi i grmljavina, ujutro na jugu moguće i izraženi. Poslijepodne sunčanije i većinom bez oborine. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, navečer u slabljenju. Na Jadranu umjerena do jaka bura i tramontana, mjestimice na udare i olujna. Najviša temperatura zraka između 18 i 23, a na Jadranu od 24 do 28 °C, izvijestio je DHMZ.