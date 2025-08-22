Snažan potres u Drakeovu prolazu, Čile izdao upozorenje na tsunami

Snažan potres magnitude 7,5 zabilježen je u četvrtak u Drakeovu prolazu, morskom području koje razdvaja južni vrh Južne Amerike i Antarktiku. Nakon potresa, Čile je izdao upozorenje na mogući tsunami za svoj antarktički teritorij.
Čileanska mornarička hidrografska i oceanografska služba podsjetila je kako je već večer ranije, u srijedu, potres jačine 8,0 pogodio područje oko 258 kilometara sjeverozapadno od čileanske baze Frei, zbog čega je također bilo izdano upozorenje na tsunami.
Major #earthquake (#sismo) M7.5 occurred in Drake Passage 29 min ago (local time 22:16:20).
Američki geološki zavod (USGS) u prvim je izvještajima također naveo magnitudu 8,0, no kasnije je podatke revidirao te potvrdio da se potres dogodio na dubini od 11 kilometara.
Prema USGS-u, epicentar najnovijeg podrhtavanja bio je više od 700 kilometara jugoistočno od argentinskog grada Ushuaie, u kojem živi oko 57 tisuća stanovnika.