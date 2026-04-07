Smrt pred objektivom: Barbara Matejčić večeras u Fotoklubu Split

Večeras u 19 sati, u Fotoklubu Split, u sklopu diskurzivnog programa Foto utorak, gostuje novinarka Barbara Matejčić s predavanjem Fotografiranje zločina.

Predavanje se bavi fotografijama nastalima u Brčkom u svibnju 1992. godine – jedinim profesionalnim fotografijama iz ratova u bivšoj Jugoslaviji koje prikazuju smaknuće. Objavljene su širom svijeta, služile su kao dokazni materijal na sudu u Haagu, a jedna iz te serije fotografija nagrađena je prestižnom nagradom World Press Photo. Kroz predavanje Barbara Matejčić rekonstruira okolnosti u kojima su fotografije nastale, analizira odnos između počinitelja, fotografa i medijskih kuća te otvara pitanje odgovornosti onih koji ratne fotografije proizvode, distribuiraju i nagrađuju, ali i nas koji ih gledamo.

Barbara Matejčić dugogodišnja je slobodna novinarka iz Splita. U različitim formama, od istraživačkog i reportažnog novinarstva do audio dokumentaraca i multimedije, bavi se društvenim kontekstom u kojem živimo. Dobitnica je niza nagrada za novinarski rad, među kojima su European Press Prize (2024) i Investigative Journalism for Europe Impact Award (2024), a uskoro joj u izdanju Sandorfa izlazi i knjiga o fotografijama egzekucije u Brčkom.

Predavanje se održava kao jedna od aktivnosti koje Fotoklub Split provodi u okviru EU projekta Sciences Comes to Town, u kojem udruga sudjeluje kao pridruženi partner.

Diskurzivni program ‘Foto utorci u Fotoklubu Split’ financiran je sredstvima Ministarstva kulture i medija RH te je dio ‘Redovnog godišnjeg programa udruge Fotoklub Split za 2026.’ koji se financira sredstvima Zaklade Kultura nova.