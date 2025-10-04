Smjena na vrhu HDZ-a Žrnovnica. Čelnu funkciju preuzela žena

Sinoć je u Žrnovnici održana izborna skupština Temeljnog ogranka HDZ-a, na kojoj je izabrano novo vodstvo ogranka. Za predsjednicu je izabrana Ana Pocrnjić, koja na toj funkciji nasljeđuje Tomislava Đonlića.

Đonlić se članovima obratio putem videopoziva, zahvalivši na ukazanom povjerenju i istaknuvši dosadašnje uspjehe ogranka. Podsjetio je na niz izbornih pobjeda i ostvarene rezultate u protekle četiri godine, te poželio uspjeh novom vodstvu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nova predsjednica Pocrnjić zahvalila je na podršci i naglasila važnost zajedničkog rada i kontinuiteta dobrih rezultata:



"Zahvaljujem svima na ukazanom povjerenju i vjerujem da ćemo nastaviti uspješnu suradnju na dobrobit Žrnovnice."

Za potpredsjednika ogranka izabran je Branko Solje, dok su u Izvršni odbor ušli: Tomislav Đonlić, Rade Bratim, Blanka Bogdan, Silvana Srdanović Kalinski, Ante Domljanović, Antonio Prodan i Slaven Sivčević.